Por error, aerolínea envía un perro de EE.UU. a Japón

La aerolínea estadounidense United Airlines se ve envuelta en un nuevo escándalo a menos de 24 horas de que se conociera que un perro falleció en uno de sus vuelos. Esto luego de que una azafata ordenó que el can debía viajar en el compartimiento de equipaje de mano en un vuelo de tres horas.



Esta vez, la polémica que salpica a la aerolínea tiene que ver con un can que llegó a un destino erróneo por equivocación de la aerolínea. El perro debía viajar de Oregon a Kansas City (EE.UU.) y terminó en Japón

Según informa el portal británico The Guardian, Kara Swindle y sus dos hijos viajaron junto a su perro Irgo, un pastor alemán de 10 años. Cuando arribaron a su destino fueron al área de cargo a recoger a su perro, pero les entregaron un gran danés.

"Swindle se enteró de que Irgo fue colocado en un vuelo a Japón a donde el gran danés debía llegar", informa The Guardian.



Responsables del aeropuerto de Japón colocaron al can en un nuevo avión a su destino original; sin embargo, no se ha informado cuando arribará de nuevo a Estados Unidos.

Swindle denunció lo sucedido en Facebook. "No entiendo como estas cosas pasan. Mi pobre Irgy está en Japón por culpa de United Airlines", escribió haciendo mención a la página de la aerolínea, a la del aeropuerto de Denver y a Paradise 4 Paws un resort para mascotas ubicado en el aeropuerto.