Esta calculadora te dirá cuánto necesitas para mantener a tu perro

Un problema común que afrontan las fundaciones de rescate es el abandono por la falta de recursos para mantener a una mascota. La comida, los cuidados veterinarios, accesorios, adiestramiento e incluso hospedaje son algunos rubros que deben tomar en cuenta los nuevos dueños, antes de tener un perro en casa.



“Para casarse o comprarse un carro, las personas se toman tiempo para pensar, analizar opciones y ver si pueden pagar o si quieren mantener un compromiso por tanto tiempo. Con un ser vivo, esto también es necesario”, explica Gabriel Carrión, de Lord Guau.



¿Cuánto cuesta mantener a una mascota? EL COMERCIO DATA levantó los precios de cada rubro y calculó un promedio anual para que pueda consultar en esta calculadora interactiva.

La comida y los gastos veterinarios son dos de los rubros principales que los dueños de animales de compañía deben cubrir. Foto: Pixabay



Para calcular el costo anual de alimentación hay que tomar en cuenta el tamaño del perro, se pueden necesitar entre 2,5 y 24 kilos de alimento cada mes. Los dueños de un perro pequeño, que come 140 gramos diarios de balanceado nacional regular, necesitan cerca de USD 100 al año para cubrir este costo. Un perro grande, que come 450 gramos diarios, en cambio, necesita al año 162 kilos de comida, que equivalen a unos USD 223.



Otro de los gastos que se necesita prever es la atención veterinaria. Todos los animales requieren, al menos, una consulta veterinaria anual para controlar su estado de salud.

Además, el veterinario Juan Carlos Molina, de la Clínica Veterinaria Brasil, explica que hay que aplicar vacunas contra la rabia, el moquillo, parvovirus, leptospira, parainfluenza, tos de perrera, entre otras. “También se necesitan hacer desparasitaciones periódicas”.



A esto se suman las emergencias médicas, esterilización, limpiezas dentales y peluquería.

Este último valor, en algunos casos, es significativo. Algunas razas -como los shih tzu, cocker, poodle y schnauzer- necesitan visitas frecuentes a la peluquería. Un corte puede costar entre USD 12 y 25. Para perros grandes, como los pastores ovejeros, el corte de pelo puede costar hasta USD 70.



Según Cristina Calderón, fundadora de Camino a Casa, en la compra impulsiva las familias no analizan todos los gastos que demanda el nuevo integrante. “En la época de fiestas de diciembre vemos que muchas personas siguen regalando animales”



Esto, a su criterio, se hace sin analizar previamente sus condiciones económicas. “Para abril ya recibimos llamadas y pedidos de rescate porque se dan cuenta de que sale muy caro”, concluye.