Falleció Bruno, el perro que fue atacado con un machete en Quito

El perro que fue atacado con un machete 14 veces falleció el jueves 5 de julio de 2018. Así lo confirmó la Fundación Camino a Casa en un comunicado en su página de Facebook. El animal fue rescatado en el 2017 a punto de morir.

"Amaneciste muy mal, y a pesar de los intentos no pudimos hacer nada para salvarte. Te fuiste en los brazos de tu entrenadora y sabemos que eso mismo es lo que hubieses querido", escribió la organización.



Cristina Calderón, presidenta de la fundación, dijo a Narices Frías que se le practicó una necropsia para determinar la causa de su muerte. El examen arrojó que tuvo una torsión gástrica.



Bruno permanecía desde hace varios meses en La Aldea Canina, un centro de adiestramiento ubicado en el sur de Quito. El animal estaba siendo rehabilitado por problemas de agresividad. "No pudimos encontrarte un hogar porque no confiabas todavía en las personas y no es para menos", agregó la fundación.

El 9 de junio de 2017 se reportó el caso de un animal que había sido atacado con un machete por un hombre de la tercera edad. Carlos Vásconez, rescatista, acudió en su ayuda y lo trasladó a una clínica veterinaria. Paralelamente a su recuperación física se inició un proceso legal para sancionar a su dueño.



"Mi objetivo es crear conciencia social. Este caso es emblemático y puede marcar un referente para el futuro”, apuntó Vásconez poco antes de la audiencia final del caso. “La mayoría de gente, por miedo o por falta de tiempo, deja impunes estos casos de maltrato. Si queremos cambiar la sociedad tenemos que pelear y ganar estos casos”.



Su caso reabrió el debate sobre el maltrato animal y la necesidad de endurecer las sanciones. El agresor fue condenado en enero del 2018 a la incautación del resto de sus animales de compañía además de la prohibición de tener mascotas.