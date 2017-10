Una familia es lo único que le devolverá la felicidad a Emiliana

Emiliana fue rescatada la primera semana de octubre del 2017. No tiene ninguna lesión, pero tiene una tristeza que no han podido quitarle. Según los reportes que llegaron a la Fundación Camino a Casa, varias personas la habían visto meses en el mismo lugar.

Pensaron que había sido atropellada porque no se movía. Pero los exámenes mostraron que está sana. Se le realizó un kit de moquillo, se le colocó un antipulgas, desparasitante, se le hizo un eco abdominal, un hemograma, le dieron un baño medicado, la esterilizaron y la tienen hospitalizada en observación.



Es una perra dulce y tranquila. Tiene un año y medio y no crecerá más. Es de tamaño pequeño a mediano y es ideal para una familia que pueda llenarla de cariño y mimos.



A pesar de todos los ‘likes’ y comentarios que ha recibido su publicación, no ha recibido ayuda para pagar su cuenta. Hasta este miércoles 11 de octubre de 2017 suman USD 165. Ahora necesita padrinos para pagar su ‘deuda’, pero principalmente necesita un hogar.



Fundación Camino a Casa busca una familia responsable que entienda el dolor que puede sentir Emiliana luego de vivir tanto tiempo en la calle. Seguramente necesitará tiempo para adaptarse, pero una vez que se sienta querida podrá ser la compañera ideal para cualquier familia.

Si estás interesado en darle una oportunidad, puedes comunicarte con la fundación a su página de Facebook. Si tienes alguna historia puedes escribirnos a [email protected]