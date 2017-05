¿Pueden tener acné las mascotas?

Una de las cosas que probablemente no extrañes de tu adolescencia es el acné. Seguramente tampoco te gustará saber que a los perros también les puede afectar este desorden. ¿Sorprendido? Aquí te explicamos todo lo que debes saber.

El acné es un desorden benigno que, al igual que en los humanos, generalmente dura poco tiempo –aunque parezca una eternidad. Según PetMD, un portal de medicina veterinaria, esto ocurre cuando los folículos de pelo se irritan.



Este tipo de problemas se presentan generalmente en los perros de pelo corto como bulldogs, boxers y rottweilers, pinscher. Además de los granitos, puedes identificar esto si notas que tu mascota tiene dolor y comezón.



Juan Carlos Molina, médico veterinario de la Clínica Brasil y especialista en dermatología veterinaria, cuenta que puede ocurrir por varias causas: genética u hormonal. Así como en las personas, este dolor de cabeza aparece generalmente en el período de pubertad (de tres a 12 meses de edad), según PetMD. Lo normal sería que para cuando cumpla un año, tu mascota ya no tenga estos problemas.



El acné no causa problemas internos, más allá de las lesiones que pueden provocarse los animales al rascarse. El tratamiento depende de la severidad del caso, según Molina. Se puede utilizar medicamentos tópicos y champús medicados. Además se pueden recetar antibióticos y analgésicos.



Molina recomienda que los propietarios no revienten los granitos, pues pueden causar abscesos e infecciones graves. Se debe acudir a un veterinario para que proporcione el tratamiento apropiado.