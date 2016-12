seguridad

Mil millones de usuarios de Yahoo! sufrieron un ciberataque en 2013

El grupo de Internet Yahoo! reveló este miércoles 14 de diciembre de 2016 que sufrió un ciberataque en 2013 que afectó a “ más de mil millones ” de usuarios, que se suman a los 500 millones de cuentas de un caso anterior.

El hallazgo de este ataque, que según Yahoo! se produjo mientras investigaba la anterior intrusión, puede suponer un importante golpe para esta empresa pionera de Internet, que se encuentra en dificultades financieras.



“Yahoo cree que un tercero no autorizado robó en agosto de 2013 información relacionada con más de mil millones de cuentas de usuarios”, dijo la empresa en un comunicado. “Es probable que este incidente sea diferente al que la compañía reveló ” en septiembre pasado, añadió.



Yahoo! está en pleno proceso de venta de sus activos de operaciones centrales a la firma de telecomunicaciones estadounidense Verizon por USD 4 800 millones. El ataque revelado en septiembre, ocurrido en 2014, afectó a 500 millones de cuentas y se convirtió entonces en el mayor pirateo informático registrado contra una empresa. Además, amenazó con poner fin al acuerdo con Verizon o con una reducción del precio acordado.



Según Yahoo!, el ataque estaba “patrocinado por un Estado”, una teoría rechazada por algunos analistas. Entre la información robada en el nuevo ciberataque habría nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de cumpleaños y, en algunos casos, preguntas de seguridad, encriptadas o sin encriptar; pero no se incluían datos de tarjetas de pago, cuentas bancarias o contraseñas recompuestas, según Yahoo!.



Yahoo! fue uno de los principales nombres de Internet, pero entró en decadencia ante la emergencia de ases de la red como Google o Facebook. Su valor llegó a alcanzar los USD 125 000 millones durante el boom de las punto com , y a mediados de la década de 1990 era de las páginas más visitadas del entonces incipiente Internet.



Se convirtió en el principal portal en línea, al proporcionar a los usuarios noticias y música, entre otros contenidos. Pero su fortuna empezó a languidecer cuando Google inició su dominio de la red con su poderoso motor de búsqueda. Desde entonces, Yahoo! no ha dejado de perder terreno, a pesar de los numerosos esfuerzos para reimpulsarlo y de cambios en la gestión.



Ante esa situación, Yahoo! decidió vender sus principales operaciones para separarlas de su activo de más valor, el que tiene en el gigante chino Alibaba.

Verizon “evalúa el impacto”

Actualmente, la capitalización bursátil de Yahoo! no vale más de USD 39 100 millones, y en gran parte esta basada en la participación que tiene en Alibaba. Con su plan, el principal negocio operativo de Yahoo! quedaría bajo Verizon, que ya adquirió otra estrella de Internet caída en desgracia, AOL; en tanto que la parte restante constituiría un holding con participación en Alibaba y Yahoo! Japón.



Después de la revelación del ciberataque de 2014, Verizon dijo a finales de octubre de 2016 que llevaría a cabo la transacción, pero advirtió que no lo haría “a ciegas”. Al ser contactado este miércoles por la AFP , el grupo de telecomunicaciones aseguró que esperará a “evaluar el impacto de este nuevo episodio antes de sacar conclusiones”.



“Evaluaremos la situación mientras Yahoo! continúa sus investigaciones”, añadió el grupo en un correo electrónico. En los intercambios electrónicos tras el cierre de Wall Street, la acción de Yahoo! perdía 1,35%, situándose en USD 40,91.