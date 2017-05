mensajería

Whatsapp experimenta problemas en su servicio de mensajería

Desde alrededor de las 15:00 de este miércoles 3 de mayo de 2017, la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp atraviesa problemas en su conexión en varias latitudes del mundo, según reportan usuarios de Twitter y detectores especializados en la caída de estas plataformas.

La página Down Detector anuncia que desde las 15:00 hasta las 16:20 de esta tarde, recibió un total de 5 356 reportes de usuarios que notaron que el servicio se encontraba suspendido.



Hasta el momento, las cuentas oficiales de Whatsapp en Twitter, Facebook y su página web no se han pronunciado sobre las razones de la caída; tampoco han anunciado las causas de la interrupción del servicio.



De momento, los usuarios de Twitter reportan los problemas de conexión desde distintas partes del mundo. Algunos solamente informan que no cuentan con el servicio de mensajería, mientras que otros han aprovechado la situación para burlarse.

Colpasó #whatsapp a nivel global veamos el mundo arder — Marina (@MarinaCatLady) 3 de mayo de 2017

Whatsapp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Este 2017, la compañía (que ahora forma parte del conglomerado de Facebook) anunció que su servicio es utilizado por más de 1 000 millones de personas.