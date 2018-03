Videojuegos

5 videojuegos para probar durante el feriado

Para el fin de semana alargado que comienza este jueves 29 de marzo de 2018, con motivo de Semana Santa, viene la oportunidad para descansar y probar algunos de los nuevos videojuegos que están de estreno tanto en consolas como en computadores y móviles. A continuación, algunas recomendaciones.









Far Cry 5



Video: YouTube. Canal: Ubisoft Latinoamérica.





Ubisoft, uno de los estudios con más prestigio en la creación de videojuegos, lanzó esta semana su más reciente éxito: Far Cry 5.



El Proyecto de la Puerta del Edén, un culto de adoradores y creyentes del Día del Juicio Final se ha tomado grandes extensiones del territorio del ficticio Condado de Hope, ubicado en Montana, Estados Unidos.

El líder de este culto, Joseph Seed, es apoyado por los Heraldos, un grupo de despiadados secuaces de Seed que lo ayudan en su misión de reclutar más gente. El protagonista es el ayudante del sheriff de Hope, y su misión no es fácil: deberá acabar con el Proyecto de la Puerta del Edén como sea.



El propio sheriff le ha encargado esta tarea, y le ha dicho que no le importa cómo lo haga, siempre que se deshaga de ellos.



Ubisoft ya ha demostrado con creces su capacidad de crear recreaciones que guardan gran similitud con la realidad y enormes mundos virtuales con el desarrollo de la saga de Assassin’s Creed.



Incluso en las anteriores entregas de Far Cry, esta casa desarrolladora sorprendió a los ‘gamers’ de todo el mundo implementando diferentes historias sobre una misma mecánica de juego sin agotarla.



Far Cry 5 está disponible desde esta semana para PlayStation 4, Xbox One y computadores con sistema operativo Windows, tanto en versión física como en descarga digital.









Ni No Kuni II: Revenant Kingdom



Video: YouTube. Canal: PlayStation LATAM.





Evan es un joven príncipe, heredero de una milenaria dinastía, pero ahora ha sido despojado de su reino. Solo, y consciente de su trágica situación, el debe emprender un viaje en el que descubrirá nuevos y encantadores lugares, y también conocerá a gente muy valiosa, que le ayudará a reconstruir su reino y convertirse en un mejor líder para todos. Este videojuego está disponible para PlayStation 4 y computadores Windows.









A Way Out



Video: YouTube. Canal: Electronic Arts.





Vincent y Leo son dos reclusos que han ideado un plan maestro para lograr escapar de los muros de la prisión y obtener su libertad. La peculiaridad de este juego es que solamente puede ser jugado entre dos personas, ya sea en el mismo sofá o conectados en línea. La buena noticia: para jugar en línea, basta con que uno de los dos haya comprado el juego. Está disponible para PlayStation 4, Xbox One y computadores Windows.









Playerunknown’s Battlegrounds



Video: YouTube. Canal: GameSpot Trailers.





100 jugadores saltan desde un avión con sus paracaídas, y son abandonados en una misteriosa isla, con escasos recursos vitales y armas. En el lugar hay casas abandonadas que pueden servir como refugio. El reto es ser el último sobreviviente. Pero el área de la isla se achica poco a poco: quienes quedan fuera del área designada, mueren. El popular juego de consolas y PC ahora está también disponible para móviles iOS y Android.









Final Fantasy XV: Pocket Edition



Video: YouTube. Canal: Final Fantasy XV.





Luego de casi un año y medio de éxito en las consolas, Square Enix ha adaptado la exitosa secuela de la serie Final Fantasy para teléfonos móviles. La historia es prácticamente la misma del juego creado para PS4, Xbox One y PC, pero los gráficos y parte de la jugabilidad se han adaptado para una mejor experiencia en la pequeña pantalla. Es posible descargar FFXV y jugar el primer episodio sin costo, pero para jugar el resto se debe pagar.