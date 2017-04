Videojuegos

Así es el nuevo Call Of Duty: WW2

Los rumores, presunciones e imágenes de adelanto cumplieron con lo que suponía. Este año Call of Duty volverá a sus raíces, con la Segunda Guerra Mundial como escenario. Y estrenó un tráiler para demostrarlo.

El avance de Call Of Duty: WW2 confirma que lejos quedaron los robots y naves espaciales de las últimas entregas. Se volverá al barro de la guerra en Europa con algunas de las batallas más importantes de la historia dentro del modo de un jugador: la Batalla de Normandía, la Batalla de las Ardenas y la liberación de París.



Es una vuelta a los primeros shooters que le dieron a la franquicia la calidad que perdió en los últimos años, pero con las mejoras visuales de la actual generación de consolas.

Video: YouTube, cuenta: outsidexbox.

En lo que respecta a la historia, está confirmado que el protagonista será un miembro de la Primera División de Infantería del Ejército de Estados Unidos. Aunque no se pudo ver en el tráiler, también se podrá jugar con una soldado francesa.



Los desarrolladores adelantaron a diferentes medios algunos de los principales cambios. Uno de los que traerá mayor polémica es el cambio de sistema de salud y recarga de armas: la salud ya no se regenerará automáticamente y las municiones serán mucho menores.



"Te tienes que preocupar por cada bala. No eres el superhéroe. No puedes estar parado con 7 balas en el cuerpo, agachándote y disparando de nuevo" justificó Glen Schofield, director de Sledgehammer, el estudio que desarrolló el juego.



Si bien Schofield no aclaró como cambiará el sistema de regeneración de salud, adelantó que los compañeros de equipo tendrán un rol muy importante. "Ciertos miembros de tu escuadrón tendrán habilidades que pueden ayudarte; y si estás cerca de uno de ellos y necesitas su ayuda podes pedirla. Si estás con poca munición, puede compartirla"



El modo multijugador ya adelantó algunas novedades: contará con los Cuarteles Generales, un espacio que según adelantaron los desarrolladores se podrá socializar más allá de los lobbies de partidas. Se espera que en la E3 de junio se pueda ver más gameplay del juego en multijugador.

La fecha de salida de este videojuego es el 3 de noviembre y estará disponible para PS4, XBOX One y PC.