Gadgets

Surface Go, la nueva portátil de Microsoft

Microsoft ha presentado oficialmente Surface Go, la nueva tableta de la compañía que presenta un diseño más pequeño que otros modelos Surface y con un precio asequible, que ya está ya disponible para su preventa en algunos países.

Surface Go es la tableta "más pequeña, liviana y económica" de la gama Surface hasta el momento, como ha compartido la compañía en un comunicado. Surface Go tiene un peso de 521 gramos y 8,3 milímetros de grosor con una pantalla PixelSense de 10 pulgadas y relación aspecto 3:2, diseñada para su uso junto al Surface Pen, un lápiz con hasta 4 096 niveles de sensibilidad a la presión que permite tomar notas, dibujar y diseñar.



La pantalla ha sido diseñada para que en su modo vertical se muestren las páginas a la escala de la mayoría de libros escolares, mientras que el modo horizontal muestra las páginas tal y como lo hace un libro de bolsillo, con una a cada lado.



El dispositivo monta un procesador Intel Pentium Gold 4415Y de séptima generación, con una batería de hasta nueve horas de autonomía y con un diseño sin ventilador.



Microsoft informa de que Surface Go integra teclado ergonómico y 'Trackpad' de precisión, aunque también existe la posibilidad de conectar el nuevo Surface Mobile Mouse, un ratón adaptado al dispositivo.





Surface Go puede utilizarse de diferentes modos gracias al pie de apoyo que incorpora y a la bisagra de fricción que se extiende hasta 165 grados, con lo que ofrece la posibilidad de pasar del modo tableta al modo estudio según las necesidades del usuario.



Esta tableta cuenta con cámara Windows Hello, que permite iniciar sesión mediante reconocimiento facial, además de un puerto Surface Connect para su carga, USB-C 3.1, puerto jack para auriculares y un lector de tarjetas microSD para ampliar el almacenamiento.



La versión de Surface Go con WiFi está disponible para su reserva desde este martes en varios países, entre los que se encuentra España, a un precio inicial de USD 399, y llegará al mercado el próximo 2 de agosto. El modelo LTE del dispositivo se lanzará durante los próximos meses, adelanta Microsoft, aunque se desconoce la fecha exacta.









Conoce más sobre el nuevo teléfono de Huawei