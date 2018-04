Redes Sociales

Steve Wozniak, cofundador de Apple, abandona Facebook

El confundador de Apple Steve Wozniak desactivó su cuenta de Facebook sumándose así a la lista de famosos que han dado al espalda a la compañía en el marco del escándalo de robo de datos en el que está envuelta la tecnológica.

Facebook obtiene ganancias con los datos de sus usuarios, pero estos no se ven beneficiados por ello, escribió Wozniak, de 64 años, en un correo electrónico enviado al periódico USAToday.



Al revisar su propia configuración de protección de datos, él mismo se quedó sorprendido de ver cuántas categorías de anuncios y publicistas tuvo que borrar de la lista. Entre los famosos que han abandonado la red social tras el escándalo de robo de datos están la cantante Cher y el actor Will Ferrell.



Wozniak decidió desactivar su cuenta de Facebook pero no borrarla por completo para evitar que nadie más pudiera usar el nombre de perfil "stevewoz", la misma abreviatura que utiliza también en Twitter. Entretanto, hoy (9 de abril de 2018) seguía activo en Facebook un perfil verificado por la red social bajo el nombre "SteveWozniak", que sólo tiene dos publicaciones.



Wozniak fundó Apple junto con Steve Jobs hace 40 años. Hace tiempo que ya no está en la empresa y se dedica, entre otras cosas, a dar conferencias por todo el mundo.