‘Star Wars’ y su batalla de videojuego

El lado oscuro y el claro de la Fuerza entran nuevamente en disputa, pero en esta ocasión su enfrentamiento ocurre en el etéreo y virtual territorio de los videojuegos.

Star Wars: Battlefront II llega con modalidades tanto para disfrutar de una partida de juego en solitario, como para hacerlo en diferentes enfrentamientos multijugador en línea.



En este título, puede conectarse hasta a 40 jugadores en simultáneo y se los ubica en campos de batalla icónicos del universo de ‘La Guerra de las Galaxias’, como los helados territorios de Hoth, los bosques de Endor o la ominosa Estrella de la Muerte.



En su modalidad de campaña para un solo jugador, este título permite interpretar a los malos de la película, literalmente. La historia se centra en los eventos que ocurren entre El Retorno del Jedi (episodio VI) y El Despertar de la Fuerza (episodio VII).



La protagonista de la trama es Iden Versio, comandante de un escuadrón élite del Imperio, con órdenes específicas de Darth Sidious, de acabar con todos los planes de la Rebelión.

El modo multijugador, no obstante, ha estado cargado de polémica incluso desde antes del lanzamiento oficial del juego, que se dio el viernes 17 de noviembre de 2017.



Los jugadores que tuvieron acceso temprano al juego, ya sea en su versión ‘beta’ o por comprar la versión de lujo (que les permitía jugar desde unos días antes) han sido enérgicos.



Muchos publicaron en redes sociales y blogs su malestar por el sistema de microtransacciones y recompensas mediante la entrega de Cajas de Botín (o ‘loot boxes’) implementado dentro del juego. Mientras que algunos jugadores defienden esta inserción, otros sostienen que este tipo de transacciones dañan el juego.



Su argumento es que esto da una ventaja injusta a quienes paguen más dinero para obtener mejoras para sus armas y armaduras, o para tener posibilidad de jugar con nuevos personajes.

Los desarrolladores han escuchado las quejas y anunciaron que, al menos de inicio, las microtransacciones con dinero real quedaban suspendidas hasta nuevo aviso.



Desde 1982, se han desarrollado más de 100 juegos relacionados con el universo de Star Wars. Aunque algunos como Kinect Star Wars (2012) fueron duramente criticados por los usuarios por su simpleza, otros como Knights of the Old Republic han recibido las mejores puntuaciones en sitios web especializados en reseñas de juegos electrónicos.



Star Wars: Battlefront II está disponible para jugar en PlayStation 4, Xbox One y PC.