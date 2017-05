inteligencia artificial

Sistema de Google ya no participará en torneos de juego de estrategia, tras ganar al campeón mundial

El software de Google AlphaGo no volverá a participar en un torneo después de ganar el fin de semana 3-0 al actual número uno humano en el juego de mesa asiático go, explicó el cofundador y presidente de la empresa desarrolladora DeepMind, Demis Hassabis.

El equipo encargado de AlphaGo se concentrará ahora en algoritmos generales que ayuden a la humanidad, como en el desarrollo de medicamentos, la reducción del consumo de energía o la creación de nuevos materiales, dijo Hassabis.



El chino Ke Jie trató de confundir a AlphaGo con jugadas no convencionales durante el campeonato. Durante algunos momentos parecía que la táctica estaba funcionando, según indicaron los expertos, pero finalmente el software acabó venciendo.



"Siempre hemos creído en el potencial de la inteligencia artificial de ayudar a la sociedad, de descubrir más conocimientos y de beneficiarse de ello, y AlphaGo nos muestra lo que es posible", explicó Hassabis.



AlphaGo venció en marzo del año pasado por 4-1 al campeón surcoreano Lee Sedol, lo que atrajo la atención de los expertos, pues hasta aquel momento el go estaba considerado como un juego demasiado complejo para las computadoras.



El juego, en el que se debe ir cambiando de posición en el tablero piedras blancas y negras, tiene muchas más combinaciones que el ajedrez. AlphaGo calcula las jugadas más probables y se concentra solo en ello.



DeepMind alimentó al programa con varias decenas de millones de jugadas realizadas por expertos del juego. Después, el software jugó millones de partidas contra sí mismo y analizó qué jugadas fueron útiles para vencer.



Ahora serán publicadas 50 de estas partidas para que la comunidad de jugadores de go pueda evaluarlas. Google compró DeepMind hace más de tres años por USD 513,57 millones. Hassabis siempre defendió que la inteligencia artificial de la empresa sería utilizada con fines más importantes, como el análisis de síntomas de enfermedades.