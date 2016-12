La 'cúpula' de Silicon Valley se reúne con Donald Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el miércoles 14 de diciembre del 2016 con ejecutivos de grandes firmas de tecnología, incluidos algunos de sus críticos más feroces, para limar asperezas tras una divisiva elección en la que la mayoría de Silicon Valley le dejó de lado.

Trump y su vicepresidente electo, Mike Pence, se sentaron a la misma mesa con los multimillonarios jefes de inmensas compañías tecnológicas en la Trump Tower de Manhattan.



En la reunión se discutió cómo mejorar la ciberseguridad en Estados Unidos, la repatriación de beneficios nacionales en otros países y el acceso de mercado con China, entre otros temas, según el equipo de transición de Trump.



El magnate inmobiliario, de 70 años, ignoró el hecho de que la enorme mayoría le dio la espalda en la campaña electoral, otorgando un apoyo masivo a su rival demócrata Hillary Clinton, y dijo que les ayudará en todo lo que pueda a seguir innovando y creciendo.

Esta es la primera reunión de líderes tecnológicos con el presidente electo de EE.UU., Donald Trump. En la foto, el presidente Trump (izq), el CEO de Paypal Peter Thiel y Tim Cook CEO de Apple. Foto: AFP

"Nadie como ustedes”



"Queremos que continúen con la increíble innovación. No hay nadie como ustedes en el mundo. En el mundo", les alabó Trump al final de la reunión, en unos pocos minutos en los que permitió el ingreso de periodistas.



"Y cualquier cosa que podamos hacer para hacer que esto avance, estaremos ahí para ustedes. Llamarán a mi gente, me llamarán a mí. No hay diferencia. No tenemos una cadena formal de mando por aquí" , sostuvo.



Los invitados eran los presidentes de Apple, Tim Cook; de Microsoft, Satya Nadella; de Alphabet (Google) , Larry Page; y de Intel, Brian Krzanich. También el fundador y presidente de Amazon, Jeff Bezos; el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk; la jefa financiera de Facebook, Sheryl Sandberg, y la presidenta de Oracle, Safra Catz.



Estaba asimismo Peter Thiel, el cofundador de Paypal y único gran ejecutivo de Silicon Valley que le respaldó durante la campaña, y que ahora integra su equipo de transición. Trump lo catalogó de visionario.



Una gran ausencia fue la del presidente de Twitter, Jack Dorsey, pese a que el empresario populista recurre frecuentemente a la red social para difundir sus mensajes.



El presidente electo sugirió volver a reunirse con los líderes tecnológicos en el futuro, quizás de forma trimestral, según un comunicado de su equipo al término del encuentro.



"Vamos a hacer acuerdos comerciales justos. Vamos a hacer que comerciar a través de fronteras sea mucho más sencillo para ustedes", dijo Trump a la élite de Silicon Valley.



El jefe de Amazon, Bezos, ha sido blanco de la ira del magnate inmobiliario por supuestamente utilizar su diario, The Washington Post, para intentar conseguir beneficios impositivos para Amazon y atacar al republicano.



Bezos respondió descaradamente ofreciendo a Trump un viaje al espacio (¿solo de ida?) en un cohete operado por su compañía de vuelos espaciales Blue Origin.



Los invitados no quisieron hacer declaraciones a la prensa a su salida de la Trump Tower.



Impuestos y criptografía



Es difícil anticipar los efectos de un gobierno de Trump en el sector.



Si bien es probable que la industria de la tecnología se oponga a toda barrera o esfuerzos para limitar la inmigración -precisa desesperadamente cerebros extranjeros-, se espera que muchas empresas den la bienvenida a la bajada de impuestos corporativos prometida por Trump, especialmente a ganancias repatriadas desde el extranjero.



Las firmas tecnológicas lideradas por Apple son responsables de gran parte de los USD 2500 millones que las empresas estadounidenses mantienen en el extranjero, y son reticentes a repatriar ese dinero y enfrentar una inmensa factura impositiva.



Un choque potencial entre Trump y el sector es posible en el tema de la criptografía, y sobre la capacidad de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad de decodificar aparatos en casos que conciernen a la seguridad nacional.