VIDEOJUEGOS

Renta de juegos cambia de estrategia

Sony está cambiando su enfoque en lo que respecta a la compatibilidad de sus juegos con las nuevas consolas, y una prueba de ello son sus anuncios en esta semana.

El servicio de videojuegos por ‘streaming’ de Sony, Play-Station Now, dejará de dar soporte a diversos dispositivos este 2017. Esto permite a los jugadores, por el pago de una suscripción mensual, jugar títulos de consolas anteriores por medio de un servicio en la nube que aloja los juegos, lo que evita la necesidad de que los usuarios los compren física o digitalmente.



Se trata de un servicio de renta de videojuegos de Play-Station, que requiere de una conexión de alta velocidad para acceder a los servidores de Sony. PlayStation Now, anunciado a inicios de 2014, actualmente cuenta con más de 450 juegos, de los que aproximadamente un 25% son títulos exclusivos de PlayStation.



La compañía anunció esta semana que desde el 15 de agosto de este año algunos dispositivos que se utilizaban para acceder al servicio ya no estarán soportados para hacerlo. La lista incluye a la consola portátil PS Vita, la microconsola PlayStation TV, y la PS3 .



Tampoco estarán soportados los modelos de televisores Sony Bravia de 2013, 2014 y 2015, así como los reproductores de Blu-ray de Sony.



La lista también elimina el servicio de todos los televisores Samsung, cuya compatibilidad había sido anunciada en 2015, y se habían ofrecido más detalles sobre su funcionamiento durante el Consumer Electronics Show (CES) en enero de 2016.



Hoy, prácticamente un año más tarde, PlayStation Now no va más para las TV de Samsung. Adicionalmente, los modelos de 2016 de los televisores Bravia de Sony tampoco tendrán soporte desde abril del 2017, 4 meses antes que el resto de televisores más antiguos.



Esto quiere decir, en definitiva, que quienes son suscriptores del servicio ahora solo podrán acceder al mismo por medio de una PS4 o un computador Windows. ​Sony ha indicado que la medida obedece a la necesidad de la compañía de enfocar sus esfuerzos en dar un mejor servicio para su actual consola, la PS4, y los computadores con Windows.