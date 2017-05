videojuegos

Si te gustó Pokémon Go, ahora llega PokéLand

Uno de los juegos para teléfonos móviles que más descargas alcanzó en las tiendas de aplicaciones a los pocos días de su lanzamiento fue Pokémon Go.

El juego llegó a Ecuador en agosto del 2016, justamente el mismo día en que varias criaturas Pokémon fueron divisadas en Ibarra por medio de mapas desarrollados para detectar a las elusivas criaturas virtuales.



La llegada de esta aplicación fue todo un suceso que llevó a mucha gente a descargarla e incluso a hacer un uso indebido de la misma, provocando hasta accidentes de tránsito por su uso.



Para muchos la fiebre inicial provocada por el juego ya ha pasado y, en ese sentido, The Pokémon Company ha preparado ya su contrataque.



Así hace su aparición en la escena ‘gamer’ PokéLand, una nueva ‘app’ para teléfonos inteligentes que involucra a las criaturas Pokémon.



El nuevo juego, que es compatible tanto con dispositivos Android como aquellos con sistema iOS, ha sido anunciada en Japón por The Pokémon Company a través del sitio web www.pokeland.jp. Este ha sido lanzado justamente para dar a conocer el juego.



La mecánica de juego es distinta, y es más bien similar al juego Pokémon Rumble, según reporta el sitio web Andro4all.com.



El juego requerirá de una conexión permanente a Internet, algo que Nintendo ya hizo con el lanzamiento de su juego para móviles Super Mario Run, que usa este tipo de conexión para revisar constantemente que la aplicación no haya sido ‘hackeada’ o pirateada de alguna forma que pueda arruinar la experiencia de juego preparada por Nintendo.



Aunque el juego inicialmente está disponible solo en Japón, será cuestión de tiempo para que comience a llegar a otros países.