Así se reportan las noticias falsas en Facebook

Mark Zuckerberg anunció en marzo de 2017 que el gigante de las redes sociales, Facebook, haría mayores esfuerzos por controlar la proliferación de noticias falsas o no contrastadas en su plataforma.

Bajo este contexto, el vicepresidente del Feed de Noticias de la red social, Adam Mosseri, publicó a través de su blog de Facebook un llamado a los propios usuarios a colaborar en esta lucha. “La información falsa y los rumores hacen mal a nuestra comunidad y vuelven el mundo un lugar menos informado. Todos tenemos la responsabilidad de frenar la propagación de noticias falsas, aseguró”.



Según señala el New York Times en español, Facebook planea modificar sus algoritmos y ha puesto a disposición de los internautas algunas alternativas para denunciar el contenido que a su juicio podría ser una noticia de este tipo.



Para reportar una publicación con información dudosa, los usuarios deben dar click en “reportar publicación”. Seguido de este paso, aparecerá un menú llamado “¿Cuál es el problema?”. A continuación, el internauta deberá seleccionar “creo que no debería estar en Facebook”.



En la siguiente ventana, Facebook le preguntará al usuario cuál es la naturaleza de la denuncia. El internauta puede seleccionar entre varias opciones como un posible spam, contenido inapropiado, entre otras. Pero en caso de una publicación que contiene una noticia falsa, debe seleccionar el botón de “es una noticia falsa”.



Después de seleccionar la opción, la red social dará al usuario más acciones a realizar después de la denuncia, con la leyenda “¿qué puedes hacer?”. El dueño del perfil puede escoger la opción de bloquear al usuario que compartió el contenido, dejar de seguirla, eliminarla de los contactos o enviarle un mensaje directo.



Posterior a este proceso, los administradores realizarán a cabo una verificación de datos o 'factchecking' para determinar si realmente se trata de una noticia falsa. En diciembre de 2016, la red social firmó un convenio con varias organizaciones periodísticas como Associated Press o el portal Snopes para llevar a cabo este proceso.