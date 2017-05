videojuegos

Nintendo está vendiendo cajas vacías

La Nintendo Switch se ha convertido en una consola bastante popular. A tal punto que, cerca de tres meses de su lanzamiento, todavía hay escasez del dispositivo a escala global.

Nintendo no ha podido contener la avalancha de compradores. Su producción ha sido copiosa, pero no suficiente para la cantidad de compradores, lo que ha hecho que la Switch sea una consola difícil de conseguir.



Es por eso que, en Japón, ante la falta de consolas, la compañía japonesa de videojuegos ha decidido vender cajas vacías de su nueva consola. No, no es broma: Nintendo está vendiendo cajas vacías de Nintendo.



Todo comenzó con el anuncio de Splatoon 2. Esta es la segunda entrega del título, que consiste en un ‘shooter’ en el que los jugadores se enfrentan en equipos en una batalla multijugador por obtener el dominio de la arena de juego mediante el uso de pistolas de pintura. La salida del nuevo juego, cuya primera entrega ha sido muy popular en Japón, está programada para el 21 de julio de 2017.





Video: YouTube. Canal: Nintendo.

Nintendo comenzó a realizar preventa de una edición especial de la Nintendo Switch que contiene Splatoon 2. Al ver esto, la gente se abalanzó a los sitios de reserva, y agotaron la nueva edición de la consola en pocas horas.



Ante la alta demanda, y la poca capacidad de oferta, Nintendo tomó la decisión de sacar a las tiendas cajas vacías de esta edición de Nintendo. Es verdad, una caja vacía de Nintendo está de venta en el sitio oficial de Nintendo en Japón.



¿Quién querría comprar una caja vacía? Pues Nintendo está vendiendo las cajas como un ítem de colección. Su precio es de 540 yen, lo que equivale a un poco menos de USD 5. El nuevo producto de Nintendo solo está a la venta en Japón, aparentemente. El producto viene desmontado, lo que quiere decir que los compradores de la caja vacía de Nintendo deberán armarla según las instrucciones que, según Nintendo, publicará también en su sitio web.

La tienda de Japón no solo ofrece la caja de cartón vacía, sin una Nintendo adentro: también está dando una caja del cartucho de Splatoon 2 sin el cartucho del juego adentro. Pero bueno, en este caso la caja no está tan vacía: al interior, los jugadores podrán encontrar el código de descarga para el juego virtual. Lo que hace de la caja otro elemento coleccionable.



Splatoon 2 estará disponible en todo el mundo desde el 21 de julio de 2017 de forma exclusiva para la Nintendo Switch, y a diferencia de la primera entrega, esta tendrá también una modalidad de campaña, para quienes deseen jugar sin conectarse a Internet.