Después de nueve horas de ‘scroll’, este youtuber descubre cuántas celdas tiene Excel

Esta es probablemente una de las dudas inútiles más comunes entre las personas que alguna vez han utilizado la herramienta de hojas de cálculo de Microsoft. ¿Cuántas celdas tiene Excel en total? Muchas personas han hecho el intento fallido hacer ‘scroll’ hasta llegar al final. Pero el youtuber Hunter Hobbs finalmente lo resolvió.

Antes de que se gaste horas de su vida intentando llegar a la última celda de Excel como lo hizo este youtuber, Guaifai le informa que existe un atajo para averiguar esto. Se trata del comando Control + flecha hacia abajo. Así podrá verificar con mayor facilidad cuál es el número máximo de celdas que están disponibles en el programa.

Un atajo para descubrir cuántas celdas tiene Excel es presionar las teclas Control + flecha hacia abajo. Foto: Pixabay

Sin embargo, el objetivo de Hobbs para llevar a cabo este extenuante experimento probablemente no era averiguar cuál es el máximo de celdas que Excel permite utilizar, sino cuánto tiempo toma la labor de llegar manualmente hasta el final.



El blogger estadounidense explica al inicio del clip que este se trata de un reto, al cual llama el ‘cell challenge’. “Esta es probablemente la idea más tonta de la historia, pero alguien tiene que hacerlo”, asegura. Sentado en el escritorio, con agua y algunos alimentos a la mano, el youtuber inició el reto.

Video: YouTube, cuenta: Hunter Hobbs

El video es un ‘timelapse’ de alrededor de dos minutos en el cual se puede ver al youtuber aplastando la tecla de flecha hacia abajo, mientras que con la otra mano se ocupa de ciertas actividades de distracción como chatear en su teléfono, escuchar música, jugar con una paleta, comer, leer un libro, entre otras. Esto, mientras en la pantalla de su computadora se aprecia cómo van cambiando segundo a segundo la numeración de las celdas en el programa.



Finalmente, después de nueve horas y 36 minutos, Hobbs logró llegar hasta el final. En total, descubrió el videoblogger, son 1 048 576 filas horizontales en la herramienta diseñada por Microsoft, que salió al mercado por primera vez en 1985.



“Estoy cansado y hambriento. Mis manos realmente me duelen, lo cual es bastante triste. Pero lo logré, aunque no lo recomiendo para nada. Por favor, no lo hagan”, concluyó Hobbs en el video, que fue publicado el pasado 2 de enero de 2017 y cuenta con más de 20 000 visitas en la plataforma de contenido audiovisual.