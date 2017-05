tecnología

Cinco madres encabezan la tecnología mundial

A finales de diciembre de 2016, el presidente electo de EE.UU. Donald Trump, convocó a una reunión a los representantes de las grandes firmas tecnológicas del Silicon Valley.

Los temas que se trataron iban desde las oportunidades de mejora en la seguridad informática del país hasta el acceso a mercados como China.

Ese día, la sala de reuniones de la Torre Trump, en Manhattan, estaba llena predominantemente de hombres. Jeff Bezoz, el presidente general de Amazon; Larry Page, presidente de Alphabet (la compañía paraguas de Google); ­Satya Nadella, presidente de Microsoft; y Tim Cook, presidente de Apple, estaban entre los invitados.



En el cuarto lleno de hombres enternados y sentados junto al presidente de Estados Unidos sobresalía una mujer: Sheryl Sandberg. Ella ha publicado libros y es la fundadora de la fundación sin fines de lucro Lean In, cuyo objetivo es dar apoyo a mujeres que buscan conseguir sus metas en diferentes áreas en Estados Unidos.

¿Qué hacía Sandberg en medio de la reunión con Trump? Pues ella es la directora de Operaciones de Facebook.



Muchas mujeres enfrentan en un punto de su vida un cruce de caminos: dedicarse a su vida profesional o renunciar a este ámbito para ser madres a tiempo completo.

Hay mujeres que, dentro de esta disyuntiva, toman el gran reto que esto implica y potencian sus profesiones, equilibrándolas magistralmente con su vida personal y de familia.



En el ámbito de las grandes empresas de tecnología en el mundo hay mujeres que no ­solo enfrentan este reto, sino que lo hacen en puestos que implican una responsabilidad de escala global.

Ellas están en altos puestos dentro de sus empresas, pero esto no les impide compartir tiempo de calidad con sus familias. No es una tarea fácil. Es el caso de Susan Wojcicki.

Ella es la empleada número 16 de Google, y entre sus decisiones con la empresa estuvo que la compañía dejara el garaje en el que funcionó durante los primeros meses y se mudara a Silicon Valley.

Ella se lleva gran parte del crédito de muchas de las tecnologías de Google: desde la implementación del sistema de publicidad en línea AdSense hasta la adquisición de la red de videos YouTube.



Muchos de sus colegas de trabajo pensaron que ella dejaría un tanto de lado su trabajo en Google cuando nació su segundo hijo. Ella les demostró lo contrario: ahora tiene cinco hijos, sigue trabajando en la empresa y estudia las formas de implementar entornos de realidad virtual en YouTube.



Ella considera que ser mamá le ayuda a hacer un mejor trabajo y, viceversa, su trabajo le ayuda a ser una mejor mamá. Eso sí, su horario de trabajo no se mezcla con el de casa: entre las 6 pm y las 9 pm, todos los días ella está con su familia.



Google ha confiado en ella para la toma de grandes decisiones que le han significado a la empresa, en más de una ocasión, oportunidades de negocio con ganancias millonarias.



Lo mismo han hecho empresas como Hewlett Packard, Microsoft, Facebook y Apple. Estas empresas han colocado a mujeres que han forjado su trayectoria en el mundo empresarial y tecnológico de Silicon Valley, y la apuesta que hicieron por ellas se ha visto retribuida y multiplicada. Ellas son las verdaderas ‘madres de la tecnología’.