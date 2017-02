software

Investigadores presentan un primer proyecto de computadora cuántica

Un equipo internacional de investigadores presentó un primer proyecto de creación de una computadora cuántica capaz de resolver problemas complejos y misterios del cosmos que tomarían miles de millones de años a los ordenadores actuales más potentes.

Desde hace mucho tiempo se sabe que los ordenadores cuánticos tendrán la capacidad ilimitada de revolucionar la informática, la ciencia y el comercio a una escala comparable a la de la invención de las computadoras comunes en la década de 1940, explican estos investigadores en su trabajo publicado en la revista estadounidense Science Advances.



“Este proyecto creó por primera vez un plan de construcción para ensamblar una máquina que funciona, y no se trata de un nuevo artículo académico”, dijo a la AFP Winfried Hensinger, profesor de la Universidad Sussex, en Reino Unido, que dirigió el proyecto.



El equipo de investigadores construirá en los próximos dos años un pequeño prototipo que integra todas las tecnologías para probar la validez del concepto. Pero el equipo en tamaño real que probablemente ocupe un gran edificio no estará listo en el corto plazo, dada la complejidad de una máquina de este tipo, reconoce Hensinger.



La enorme máquina estará dotada de un sofisticado sistema de vacío y de módulos con microprocesadores cuánticos de silicio, que contendrán partículas alimentadas por campos eléctricos.

Una computadora así se basa en las propiedades cuánticas de la materia, según las cuales una partícula elemental puede tener diferentes estados que pasen simultáneamente de uno a otro dando “saltos”, y no de forma continua. Estas características ofrecen un potencial de cálculo mucho mayor que las computadoras actuales, que utilizan un sistema binario 0-1.



Para la futura computadora cuántica, los investigadores proponen crear campos eléctricos para las conexiones en vez de fibras ópticas. Este nuevo enfoque permite una circulación de las partículas cargadas eléctricamente 100 000 veces más rápida entre los diferentes módulos de la máquina en comparación con la tecnología de fibra óptica que utiliza la luz, aseguran los científicos.



El proyecto es parte del programa del gobierno británico para desarrollar tecnologías cuánticas con el objetivo de permitir su explotación industrial. Es realizado por el equipo de la Universidad de Sussex, que trabaja con Google, la Universidad de Aarhus en Dinamarca, el Instituto de Investigación RIKEN de Japón y la Universidad de Siegen en Alemania.



“Este trabajo representa un paso importante hacia la construcción de una computadora cuántica”, dijo Toby Cubitt, un miembro de la Sociedad Real de Investigación sobre la teoría cuántica de la información en la Universidad College de Londres, que no participó en el proyecto.



“Pero el camino por recorrer es todavía largo”, añadió, señalando que había “muchas tecnologías que compiten por construir un ordenador así, pero que este es uno de los primeros en ser realista”.