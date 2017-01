videojuegos

Los ‘hot wheels’ se metieron al 'smartphone'

En sus marcas... ¿Listos? ¡Fuera! La carreras de los autos más veloces y más pequeños han arrancado, pero en esta ocasión, la pista está en los móviles. Los tradicionales autos de juguete Hot Wheels, que marcaron la infancia de muchos, están de vuelta para las carreras más locas imaginables en esta nueva aplicación para teléfonos inteligentes.

Más de 30 modelos diferentes de autos están disponibles para competir en más de 40 pistas virtuales llenas de obstáculos y peligros en cada curva. Las pistas son las ya típicas carreteras anaranjadas que han acompañado a estos autos casi desde su nacimiento, llenas de subidas, bajadas y peligrosas vueltas de 360 grados para los más osados.

Video: YouTube, cuenta: Hot Wheels



Pero eso no es todo: quienes decidan descargar la aplicación, podrán competir también con sus amigos en el modo multijugador, que está pensado en crear un nivel de sana competencia para definir quién posee el auto miniatura más veloz.



Hot Wheels: Race Off ya está disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Apple (para iPhone) y de Google Play (para teléfonos Android). La ‘app’ para Android requiere que los teléfonos tengan instalada al menos la versión 4,4 (KitKat) del sistema operativo. Los iPhone tienen que tener al menos la versión 8.0 del sistema iOS. Instalar este juego no tiene costo, pero existen compras dentro de la ‘app’.