¿HBO está replicando el modelo de Netflix?

Una de las últimas tendencias globales en el consumo de contenido visual de entretenimiento es el ‘streaming’. Y Netflix lo sabe.

La cadena ha hecho de la transmisión de programas de TV por Internet el centro de su negocio y, actualmente, no hay casi ningún país del mundo que no pueda acceder a sus servicios. De hecho, los únicos países en los que Netflix no está son China, Corea del Norte, Crimea y Siria, debido a restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos para operar en esos últimos 3 países.



En el caso de China, Netflix asegura que actualmente está conversando con el gobierno de ese país para explorar las opciones bajo las cuales podría operar en ese país.



Con este modelo, la compañía ha logrado brindar contenidos tanto propios como creados por otras compañías a lugares donde tradicionalmente no se podía tener acceso, y ha dejado atrás el modelo de la televisión tradicional y de los servicios de televisión paga: la transmisión de programas a una hora específica.



En Estados Unidos, DirecTV se acercó a este modelo con su propio servicio de ‘streaming’, ofreciendo más de 100 canales por una mensualidad que puede ir desde los USD 35 hasta los USD 70. En Ecuador y en muchos países de Latinoamérica este servicio no está disponible.



La alternativa en Ecuador es DirecTV Play, que pone parte de los programas de los canales que se transmiten por medio de DirecTV a disposición para su visualización en línea. Está disponible como un servicio complementario para quienes adquieren el servicio tradicional de TV paga con la compañía.



En el caso de HBO, en Ecuador la cadena usualmente ha funcionado como un canal Premium, que se paga por encima de los paquetes de TV paga. Los clientes de las compañías de TV paga deben pagar un extra para tener acceso a la programación de esta cadena.



No obstante, HBO ha estado trabajando en los últimos años para funcionar como un servicio independiente.



Actualmente en Ecuador el servicio de HBO GO funciona como un complemento en línea para quienes han pagado por una suscripción a la programación de la cadena por medio de una operadora de TV paga.



En Estados Unidos, HBO llegó a una alianza con Apple para el lanzamiento de HBO Now, un servicio de suscripción al estilo de Netflix, pero que funciona exclusivamente con los programas de HBO.



En entrevista con este Diario, HBO ha indicado que la marca no existe como tal en Latinoamérica, pero actualmente el servicio de HBO GO está migrando hacia una modalidad de ‘streaming’ para su programación.



Este tipo de servicio ‘a la carta’ comenzó a desplegarse desde el año pasado, y actualmente está disponible en Argentina, Brasil, México y Colombia.



“Planeamos ofrecerlo en todas partes, para que cada vez más gente tenga acceso a nuestros contenidos. Estamos en conversaciones activas para desarrollar nuevos acuerdos de distribución del servicio digital HBO GO con nuestros afiliados en toda la región. Además, estamos analizando la posibilidad de ofrecerlo a través de distribuidores no tradicionales en el futuro, haciendo el acceso al consumidor más fácil y rápido” ha indicado la empresa.



Esto quiere decir básicamente que, aunque HBO ya ofrece sus contenidos mediante la modalidad de ‘streaming’ en algunos países, Ecuador todavía no está en la lista.



En cuanto a dispositivos, la compañía anunció mediante un comunicado de prensa que ya ha puesto a disposición de sus clientes la aplicación para Chromecast, el dispositivo de ‘streaming’ de Google que puede conectarse al puerto HDMI de cualquier televisión. La aplicación, sin embargo, no está disponible en dispositivos como Apple TV.



En lo referente a consolas, la aplicación está disponible en Xbox. En PlayStation 4, la aplicación puede descargarse, pero conectarse a través de la consola desde Ecuador no es posible en la actualidad.



Al respecto, HBO ha indicado: “estamos activamente expandiendo el número de dispositivos en los que se puede acceder a HBO GO. A la fecha, lo hemos hecho disponible en teléfonos y tabletas Apple iOS y Android, así como Xbox y Chromecast. Dispositivos adicionales se anunciarán en el futuro”.

¿Qué otras opciones existen para los ecuatorianos?



En el país las opciones para mirar TV por Internet son varias. Las principales operadoras de TV paga ofrecen sus propias plataformas de ‘streaming’. DirecTV tiene DirecTV Play, TVCable, tiene TVCable Play y CNT tiene CNT Play. Esta última ofrece dentro de su servicio una selección de contenido producido en Ecuador.



En el caso de las tres operadoras, los servicios ‘online’ son complementarios a una suscripción de TV paga tradicional; no están disponibles como servicios netamente de ‘streaming’.



Además de CNT, las operadoras de telefonía móvil del país también tienen opciones para los clientes; tal es el caso de Movistar y de Claro.



En el servicio de Movistar Play, los usuarios tienen acceso a diferentes películas y series mediante el pago de una mensualidad. Adicionalmente, dentro de esta operadora se ofrece el servicio de Studio+, que consiste en pequeños seriales preparados específicamente para móviles.



El servicio actualmente funciona únicamente para clientes de Movistar; sin embargo, la compañía actualmente analiza otras formas de comercializarlo para públicos externos de la operadora.



En el caso de Claro Video también se ofrece contenido ‘a la carta’ por medio del pago de una suscripción mensual. Este servicio también está disponible para clientes de la operadora, que también ofrece un servicio de ‘streaming’ de canciones denominado Claro Música.



En definitiva, en Ecuador el único servicio que está disponible como una plataforma netamente de ‘streaming’ es Netflix. Las dos únicas condiciones del servicio son el pago de una suscripción mensual y una conexión a Internet de alta velocidad.