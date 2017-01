internet

Google retiró 1 700 millones de anuncios en 2016 tras adoptar nueva política

Google retiró 1 700 millones de anuncios en 2016 que incumplían su política publicitaria, el doble que el año anterior, un incremento que respondió al cambio de sus normas para combatir los contenidos engañosos o abusivos.

La compañía tecnológica hizo público este miércoles 25 de enero de 2017 un informe sobre los anuncios retirados, 'Bad Ads Report', en el que detalla su actuación contra la publicidad de productos ilegales, la actividad de estafadores y otras malas praxis que persiguen, por ejemplo, engañar para obtener información personal o infectar los dispositivos con software malicioso.



Según Google, el incremento de los anuncios retirados se debe tanto a su nueva política publicitaria, que censura las ofertas engañosas y abusivas, como a la implementación de tecnologías que detectan y retiran con mayor rapidez los anuncios prohibidos.



La compañía de Mountain View (California, EE.UU.) asegura que eliminó 112 millones de anuncios tipo "trick to clic" -seis veces más que en 2015-, en los que aparece una advertencia para lograr que el usuario cliquee y, sin saberlo, descargue software.



Retiró asimismo 68 millones de anuncios de productos que infringían normas sanitarias -frente a los 12,5 millones de 2015- y otros 80 millones por considerar que engañaban, mentían o asustaban a los usuarios. Además, acabó con 17 millones de piezas publicitarias que no respetaban las normativas legales de apuestas.



En julio, Google anunció que prohibiría los anuncios de créditos vinculados a sueldos por estar asociados a "pagos insostenibles y altas tasas de morosidad" y desde entonces hasta finales de año retiró cinco millones de anuncios de este tipo. "A medida que mejoramos nuestros sistemas para encontrar malos anuncios, las acciones de los individuos malintencionados para estafar a los usuarios también mejoran o cambian", explica Google en el informe, donde precisa que acabó con siete millones de piezas publicitarias que intentaban engañar a sus sistemas tecnológicos.



Por último, la compañía californiana destaca que su estrategia de castigo de maniobras publicitarias no permitidas ha conllevado la adopción de acciones no sólo contra los anuncios, también contra las páginas web de los productos y servicios publicitados.

​

En 2016 actuó contra 47 000 sitios fraudulentos que promocionaban contenidos y productos relacionados la pérdida de peso, contra 8 000 páginas que publicitaban préstamos vinculados a sueldos y eliminó 6 000 webs que trataban de vender objetos falsificados.



Por otro lado, la publicidad que contenía software no deseado dentro de sus contenidos motivó la eliminación de 3 millones de anuncios y la actuación contra 15 000 páginas asociadas.