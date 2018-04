Videojuegos

Los 'gamers' son mejores candidatos para los puestos de ciberseguridad, según un estudio

McAfee, la empresa americana de seguridad informática, ha recogido en su nuevo informe que los 'gamers' desempeñan mejor los empleos relacionados con ciberseguridad. El estudio también revela la importancia de la automatización y la gamificación para luchar contra los cibercriminales.

La compañía con sede en Santa Clara (California, Estados Unidos) ha realizado una encuesta a 300 responsables de seguridad y a 650 profesionales de ciberseguridad de grandes corporaciones para abordar cuestiones como la relación entre los 'gamers' y la seguridad informática, además del creciente potencial de la automatización y la gamificación para defenderse de los piratas informáticos.



El 78% de los encuestados cree que la actual generación, en la que la mayoría ha crecido jugando a videojuegos, cuenta con los mejores candidatos para ocupar roles de ciberseguridad.



El informe, llamado 'Winning the Game', sugiere que los 'gamers' poseen las habilidades idóneas para ocupar ese puesto de trabajo. El 92% de los encuestados cree que los videojuegos brindan una serie de habilidades y experiencias útiles para acabar con las ciberamenazas, tales como la perseverancia, el entender cómo acercarse a un rival o la lógica, además de aportar una visión innovadora de la ciberseguridad.



En este sentido, el informe recoge que tres cuartas partes de los directivos afirman que considerarían contratar a un 'gamer', incluso si esa persona no tuviese experiencia ni estudios concretos relacionados con la seguridad informática.

La encuesta revela que el 46% de los encargados de seguridad cree no poder hacer frente al aumento y a la complejidad de las amenazas a las que se enfrentarán durante el próximo año o que será imposible defenderse de ellas. Pese a la necesidad de aumentar el personal, el 84% de los encuestados explica la dificultad de atraer talento, mientras que el 81% piensa que la ciberseguridad se vería beneficiada por una mayor automatización.



Además, una cuarta parte de los encuestados declara que la automatización dejaría tiempo libre para centrarse en la innovación y en el trabajo de valor agregado. De los que no invierten en automatización, el 32% dice que no lo hacen debido a la falta de habilidades internas.



La gamificación, el uso de conceptos de los videojuegos para otras ramas, cada día obtiene más importancia a la hora de ayudar a transformar la ciberseguridad. El 96% de quienes usan la gamificación en sus lugares de trabajo obtiene beneficios visibles.



De hecho, de los encuestados que declaran encontrarse satisfechos en su empleo, el informe resalta que pueden trabajar para una organización que gestiona juegos o competiciones varias veces al año.







