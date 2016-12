consejos

Seis consejos para comunicarte en este Fin de Año

Se acerca el fin de año, y como cada 31 de diciembre, falta poco para ese inevitable momento en el que se debe enviar algún tipo de felicitación a todo el mundo.

Esta tarea, que parecería facilitarse gracias a la tecnología que tenemos hoy en día en nuestras manos, puede ser paradójicamente más complicada debido, precisamente, a la saturación.



Mientras más personas tratan de realizar llamadas telefónicas en todo el país a la vez, más dificultad se puede encontrar para concretar las llamadas. Lo mismo pasa con los SMS, los mensajes por WhatsApp, por Facebook Messenger y cualquier otra plataforma de comunicación 2.0.



Para mejorar la comunicación a distancia para este fin de año, a continuación, algunos consejos que pueden ser de utilidad.

Prioriza tus contactos

Para escribir a todo el mundo este fin de año, lo primero que se debe hacer es definir bien quién es “todo el mundo”. Recuerda a todas aquellas personas a las que quieres saludar pero que estarán lejos de ti durante la noche de Año Nuevo, y establece prioridades entre tus contactos.



Una idea es dividirlos en tres grupos: a quiénes vas a llamar; a quiénes vas a escribir un mensaje personalizado; y a los que puedes mandarles un mensaje genérico.

Para el primer grupo, la clave está en comenzar temprano con las llamadas. Mientras más se acerca la medianoche del 31 de diciembre, más personas tratan de llamar. Y aunque las telecomunicaciones han avanzado bastante en el país, no todas las llamadas llegarán a buen destino de inmediato.

Elige la plataforma ideal

¿Facebook? ¿Messenger? ¿WhatsApp? ¿Twitter? Piensa bien qué plataforma es la ideal para enviar mensajes a qué contactos. Cada plataforma tiene funcionalidades diferentes, pero, sobre todo, cada uno de tus contactos tiene alguna red predilecta de comunicación.

Elegir la plataforma adecuada es lograr un equilibrio entre las funcionalidades de cada red y las preferencias de la persona que recibirá un mensaje tuyo por fin de año.

Envía tu mensaje personalizado

La clave para tener éxito es comenzar desde temprano. Las personas más cercanas y las más importantes que por una u otra razón no puedan estar junto a ti durante la noche de fin de año, apreciarán un mensaje dedicado directamente.



Incluso, estos mensajes pueden desencadenar una pequeña conversación o hasta una llamada.

Crea listas de difusión

Esto es útil para tu tercer grupo de contactos. El tradicional “copia y pega” puede solucionarse fácilmente con una lista de difusión de WhatsApp, mediante la cual puedes enviar un mensaje de forma rápida a diferentes contactos a la vez.



También está la opción del correo electrónico, pero últimamente esto es más utilizado para contactos empresariales que para mensajes personales.

¿Una foto en redes para todos?

Publicar una foto festiva en Facebook con un mensaje de Fin de Año es una buena idea. Etiquetar a todo ser humano que es parte de tu red en dicha foto… tal vez no sea tan buena idea.



Recibir una notificación en redes sociales indicando que se ha publicado una foto en la que apareces, solo para abrirla y darte cuenta de que no apareces, es la versión políticamente correcta del correo no deseado.

Ojo con las ‘selfies’

Una foto personal o incluso grupal de lo que se está haciendo durante la fiesta de fin de año puede ser una buena idea. Incluso un video corto con un saludo especial para aquellos que se encuentran lejos.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos archivos tienen su peso, y mientras más grande el video o mayor la calidad de la foto, más tardará en transmitirse. Peor aún con redes de telecomunicaciones saturadas. Lo mismo puede ocurrir con los mensajes de voz.



De nuevo, si la opción es una ‘selfie’ o una ‘videoselfie’, es mejor empezar temprano, o de plano optar por un mensaje de texto. Este último es más liviano y tiene mejores probabilidades de irse pronto.

Ojo con la batería

Sean cuales sean los planes para fin de año, es mejor ir con la batería del teléfono o tableta al 100 %. Lo primero es tratar de evitar los errores más comunes que hacen que la batería se descargue más rápido.



Una buena opción también es la de llevar un banco de energía extra. Hay diferentes opciones, desde carcazas con batería incorporada para tu teléfono hasta dispositivos con un puerto USB listos para dar más tiempo de vida a los dispositivos electrónicos.



Por último, está la opción de llevar un cargador a la fiesta o reunión de Fin de Año, pero esto puede ser lo menos conveniente. No quieres ser ese miembro de la familia que pasa pegado a una pared pendiente de que nadie pise su celular que se está cargando en el único tomacorriente disponible.