realidad virtual

Mark Zuckerberg presenta Oculus Go, las nuevas gafas virtuales

El presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg reveló el miércoles 11 de octuebre de 2017 el nuevo Oculus Go, unas gafas de realidad virtual desconectadas de computadoras, como parte de una nueva visión para llevar las nuevas tecnologías a las masas.

La gafas Oculus Go tendrán un precio de USD 199 cuando empiece a comercializarse a principios de 2018, dijo Zuckerberg durante una presentación en la conferencia anual de desarrolladores en Silicon Valley, San Jose. Zuckerberg presentó a Oculus Go como el primer producto que se ubica en el “punto justo” entre los teléfonos inteligentes y el poder de las computadoras de escritorio.



“Es un casco totalmente nuevo que no requiere que lo insertes al teléfono o lo conectes con un cable”, dijo Zuckerberg. Oculus Go utiliza cámaras, sensores y software para seguir movimientos que se reproducen en mundos virtuales producidos en el casco.

Video: YouTube, cuenta: Oculus



Facebook incrementó su compromiso con la realidad virtual, a pesar de ser menos estelares que Oculus Rift, que sí necesita ser conectado en computadoras. “Queremos tener a mil millones de personas en la realidad virtual”, dijo Zuckerberg.



“El camino hacia adelante no será fácil, pero la realidad virtual cambiará la manera de ver el mundo y hará mucho mejor la vida de todos nosotros”, dijo. Sony, HTC y Oculus, propiedad de Facebook, son los mayores actores en la realidad virtual, cada uno tratando de predominar en un mercado nuevo.