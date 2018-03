Internet

Estafaron por miles de dólares a Spotify con una técnica legal

Una persona o grupo de personas en Bulgaria logró que Spotify le pague casi medio millón de dólares al mes, durante varios meses, gracias a la creación de dos listas de reproducción.

La técnica utilizada, aunque no es la adecuada, fue aplicada dentro de las normas de uso que Spotify establece en sus términos y condiciones, por lo que técnicamente no habría sido nada ilegal. Algo elaborada, pero dentro de las normas del servicio de ‘streaming’ de música.



Según un reporte del portal Music Business Worldwide, recogido también por muchos otros portales en Internet, los estafadores crearon las listas ‘Soulful Music’ y ‘Music From The Heart’, y lograron que estas se ubiquen entre las más escuchadas a escala global.



Como ejemplo está ‘Soulful Music’: la ‘playlist’, con cerca de 467 canciones, logró ocupar el puesto No. 11 de lo más escuchado en Estados Unidos y el No. 35 en el ‘ranking’ global.



Esta lista de reproducción, sin embargo, tenía algunas características poco usuales: la mayoría de sus canciones eran fragmentos musicales que apenas superaban los 30 segundos, y tenía un promedio un poco mayor a 1 200 usuarios con cuentas ‘premium’ (suscripciones pagadas de Spotify) al mes escuchando continuamente las canciones.



...para que una canción

o archivo sonoro pueda

ser monetizada en Spotify,

debe durar más de

30 segundos...

Dentro de sus políticas, Spotify paga dinero a las compañías productoras de música por los derechos de sus canciones y por sus listas de reproducción, con una regla que, en términos básicos, sería la siguiente: mientras más alto sea el nivel de reproducción, mayor será el dinero que reciban.



Y, por otra parte, para que una canción o archivo sonoro pueda ser monetizada en Spotify, debe durar más de 30 segundos y ser reproducido por al menos 30 segundos.



‘Soulful Music’ estaba recibiendo más dinero que muchas casas disqueras, que tienen derechos sobre las canciones de artistas reconocidos, con una larga trayectoria en la industria de la música, y con una base de fanáticos establecida durante años.





Esto levantó las alertas dentro de Spotify: era muy difícil llegar a estar dentro del ‘top 100’ de las listas más reproducidas con una base de 1 200 usuarios conectados. Muy difícil, pero no imposible.

...la 'inversión' realizada

fue de al menos

USD 12 000...



Para lograr su objetivo, este grupo primero creó las canciones específicas y las listas de reproducción, legales y con el potencial de ganar dinero por altos volúmenes de reproducción. Básicamente, como cualquier otra canción dentro de Spotify.



Luego, se dieron a la tarea de crear al menos 1 200 cuentas pagadas dentro del servicio de 'streaming' de Spotify. Teniendo en cuenta que cada cuenta tiene un costo promedio de USD 10, la ‘inversión’ realizada fue de al menos USD 12 000.



El portal Music Business Worldwide realizó los cálculos. Si cada uno de los 1 200 usuarios se pudiera de alguna forma haber programado para reproducir al menos 30 segundos de cada canción de la lista de reproducción, continuamente durante 24 horas al día, y teniendo en cuenta que Spotify paga un estimado de USD 0,004 por reproducción de cada archivo de audio, los creadores de esta ‘playlist’ pudieron haber generado unos USD 415 000 cada mes con una sola ‘playlist’.



No se sabe a ciencia cierta por cuánto tiempo este tipo de mecanismo se había establecido en Spotify, o si hay otros usuarios que se hayan dado formas de establecer una estafa similar. Lo que sí se conoce es que, lo que terminó por delatar a estos estafadores, es el hecho de que se volvieron ‘demasiado exitosos’ con su música.











