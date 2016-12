#TECNOLOGIA

EnerWi, un cargador inalámbrico hecho en Ecuador

El emprendimiento sigue dando pasos firmes en Ecuador, y en este caso, son cuatro jóvenes lojanos quienes han creado un producto innovador. Se trata de EnerWi, un cargador inalámbrico para la batería de diferentes dispositivos. Aunque su funcionamiento está pensado en los teléfonos celulares, otros dispositivos pueden también recibir carga mediante este producto.

El aparato consiste en un disco de carga de 9 milímetros, que puede alimentar la batería de teléfonos con tecnología compatible sin necesidad de una conexión por cable.

Los dispositivos que no tienen hasta el momento tecnología de carga inalámbrica, como los iPhone o iPad, pueden hacer uso de un pequeño dispositivo que se conecta a su puerto de carga. Este aparato recibe la carga inalámbrica para transferirla al teléfono o tableta.



Los creadores de este producto, Augusto Avendaño, Mateo Sánchez, Juan Diego Palacio y José Antonio Córdova, tuvieron esta idea en el 2013, cuando todavía eran estudiantes de colegio. Luego de un proceso de desarrollo, producción y perfeccionamiento de su proyecto decidieron inscribirlo en el Banco de Ideas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación(Senescyt).



Tras un proceso de revisión y selección de los cientos de proyectos inscritos, EnerWi fue el que mayor puntuación recibió en el Banco de Ideas en el año 2015. Ellos entonces recibieron USD 50 000 para poder sacar adelante su idea, y comenzaron a dar los primeros pasos para la constitución de su propia empresa, cuando todavía no salían del colegio.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) también decidió apoyar este proyecto, no solo mediante un acompañamiento con la incubadora de emprendimientos Prendho, sino además becando a los cuatro muchachos creadores de esta iniciativa.



El apoyo también ha llegado por parte de la empresa privada. La fabricante de autos Iomotors ha decidido incorporar esta tecnología en sus vehículos Great Wall M4, para que los usuarios de dichos vehículos puedan cargar sus dispositivos móviles de forma inalámbrica.



José Barbosa Corbacho, rector de la UTPL, asegura que los chicos han sido parte de un entorno de emprendimiento que se ha creado desde hace ya tiempo en esta universidad.

“Hay un ecosistema emprendedor, un sitio para emprender, y muchos retos por cumplir.

La UTPL está dispuesta a hablar, escuchar y hacer lo que sea necesario para que nuestro personal académico nos dé su visión e como llevar las cosas adelante”, aseguró Barbosa durante el lanzamiento de EnerWi, realizado el 20 de diciembre de 2016 en Quito.



Hoy, con 19 años de edad, los cuatro muchachos quieren expandir su proyecto. Juan Diego Palacio, Gerente General de EnerWi Corp, destacó el apoyo recibido a su emprendimiento. "Nos sentimos congratulados de saber que existe este apoyo al emprendimiento, y que la idea que tuvimos en la secundaria no se quedó ahí, ahora somos una empresa completamente constituida".



Hace algunos meses comenzaron con la comercialización de su producto a diferentes empresas y comercios en el país, pero tienen planes para exportar su producto por toda Sudamérica.



Aunque, actualmente, EnerWi es un producto dirigido a empresas, los muchachos de EnerWi Corp están trabajando para llevar el producto a los consumidores finales en los próximos meses.