Internet

Una editatón para destacar a las mujeres ecuatorianas en Wikipedia

En el norte de Quito, en un aula de clases de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), cerca de 30 personas se conectan a sus computadores con un solo propósito: colaborar con la creación, edición y programación de páginas de Wikipedia, la enciclopedia colaborativa de Internet.

El objetivo principal de los alumnos y docentes de varias facultades de la PUCE es el de dar relevancia a varias mujeres ecuatorianas que se han destacado en diferentes áreas en el Ecuador, ya sea porque han aportado al país con su conocimiento, sus destrezas atléticas o sus obras.



Se trata de una ‘editatón’ con enfoque de género, según explica Maritza Figueroa, docente de la Escuela Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales de la PUCE y encargada de dirigir esta actividad, que se realizó el miércoles 11 de abril de 2018.

Varios estudiantes de la PUCE participaron en la edición de Wikipedia. Diego Pallero / EL COMERCIO

“La idea es promover entre las estudiantes mujeres el uso de la tecnología y crear páginas de mujeres relevantes del Ecuador. Estamos mejorando ciertos perfiles de páginas ya existentes y también estamos creando páginas que no existen”, explica Figueroa.

Uno de los conceptos clave de la Wikipedia es la del conocimiento libre y colaborativo. Esto quiere decir, en otras palabras, que cualquiera puede editar la enciclopedia.



Esto, no obstante, no es sinónimo de que la información publicada no sea correcta. Existe toda una estructura y estándares específicos que deben cumplirse para que un artículo pueda ser publicado y que se destaque. Hay cinco pilares fundamentales que maneja Wikipedia.

Varios estudiantes de la PUCE participaron en la edición de Wikipedia. Diego Pallero / EL COMERCIO

El primero se trata de que sea una enciclopedia que incorpore elementos de diferentes partes de Internet. Algo así como un lugar de referencia que está lleno de referencias a otras fuentes de conocimiento. En segundo lugar, Wikipedia busca un punto de vista neutral. Esto quiere decir que los artículos publicados deben ser tan objetivos como sea posible, sin defender una causa o una ideología específica. Se trata más bien de una colección de textos que describen al mundo y que aglutinan diferentes puntos de vista.



Varios estudiantes de la PUCE participaron en la edición de Wikipedia. Diego Pallero / EL COMERCIO



El tercer pilar se refiere a la naturaleza libre del contenido. Todo lo publicado en Wikipedia está disponible bajo licencia ‘Creative Commons’ que permite a quien quiera usar el contenido e incluso crear contenidos derivados, siempre y cuando se reconozca adecuadamente la autoría original del texto y se indique cuales cambios se han realizado sobre el contenido original.



En cuarto lugar, existen unas normas de etiqueta entre quienes crean contenido. Los wikipedistas deben, sobre todo, guardar el respeto y evitar confrontaciones o ataques entre sí o las generalizaciones. Esto busca mantener un nivel adecuado de respeto, pero también evitar las ‘Guerras de Ediciones’, en las que diferentes personas pueden pasar largos períodos de tiempo deshaciendo o modificando lo que otros han creado o editado.



El quinto pilar especifica que, aparte de las cinco reglas básicas, no existen otras normas firmes. Lo que se busca al crear contenido para Wikipedia es que la gente se sienta libre de crear, traducir o modificar artículos, con el fin de propagar el conocimiento.



Varios estudiantes de la PUCE participaron en la edición de Wikipedia. Diego Pallero / EL COMERCIO



La ‘editatón’ de los estudiantes de la PUCE se realizó de forma colaborativa en el transcurso de un día de trabajo.



Desde las 08:00 y hasta la 13:00, los jóvenes conformaron grupos, y con el apoyo de docentes y voluntarios wikimedistas de Ecuador, procesaron de forma colaborativa la información para crear nuevos artículos en línea. Pasada las 13:00, la edición se realizó de forma remota, para depurar y darles el toque final a los nuevo artículos.



Gracias a su trabajo, desde esta semana el mundo podrá conocer más acerca de las escritoras ecuatorianas Cristina Burneo y Ana Estrella Santos, ganadoras del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pólit. Otras mujeres que fueron destacadas en Wikipedia gracias al trabajo de los estudiantes de la PUCE son la atleta ecuatoriana Paola Pérez, o la comunicadora y presentadora de noticias Diana León.



“Esto les ayuda a los chicos a desarrollar herramientas de investigación”, concluye Figueroa.

​







El Sony Xpreria XZ1 filma en cámara ultra lenta







¿Disco Duro o Unidad de Estado Sólido?