Tecnología

Los eclipses dejarán de existir, eventualmente

Este 21 de agosto de 2017, gran parte del planeta tendrá la oportunidad de presenciar uno de los más grandes fenómenos astronómicos: un eclipse de sol. Este tipo de fenómeno ocurre cuando la Luna, en su paso orbital alrededor de la Tierra, se cruza con la línea de vista directa con el Sol, bloqueando su luz momentáneamente.

Según información del Observatorio Astronómico de Quito, para que un eclipse total de sol ocurra, el Sol y la Luna deben alinearse perfectamente; y esto es posible porque, si bien el diámetro de la Luna es aproximadamente unas 400 veces más pequeño que el del Sol, esta también se encuentra 400 veces más cerca del planeta Tierra que el Sol.



Esto hace que, vistos desde nuestro planeta, tengan aparentemente el mismo tamaño.

Llegará un punto, no obstante, en que los eclipses dejarán de ocurrir. Esto es porque la órbita lunar está creciendo en un promedio de 1,5 pulgadas cada año, según información de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA).



A ese ritmo, sin embargo, pasarán 600 millones de años para que llegue el día del último eclipse solar.

​

¿En dónde ver el eclipse de este 21 de agosto?

El eclipse se podrá ver de forma total en América del Norte, América Central y parte de América del Sur, incluyendo el Ecuador. Pero no en todas partes se verá de la misma forma. Mientras que en Estados Unidos se podrá apreciar un eclipse total, desde Ecuador se podrá mirar cómo la Luna cubrirá un 6,5% de la superficie solar.



En la ciudad de Quito, el eclipse comenzará cerca de las dos de la tarde del 21 de agosto; exactamente a las 13 horas con 57 minutos y 22 segundos. El punto máximo del eclipse ocurrirá a las 14:43:03, y se terminará a las 15:25:21.



En las ciudades del norte del Ecuador, el eclipse comenzará más temprano y terminará más tarde. En Tulcán, por ejemplo, el eclipse comenzará a las 13:51:50 y terminará a las 15:29:16. En esta ciudad se podrá apreciar un oscurecimiento de un 9,8% de la superficie solar.



Del mismo modo, en las ciudades del sur del país el fenómeno tendrá menor duración. En Loja, el eclipse comenzará a las 14:29:13, y terminará a las 15:01:28. En esta ciudad, solo se podrá apreciar un oscurecimiento del 0,3% de la superficie del Sol.



En buena parte de los Estados Unidos, la Luna tapará totalmente la superficie solar, dejando parcialmente a oscuras a varias ciudades. De hecho, en algunas partes, el Sol se oscurecerá por completo durante 2 minutos y 40 segundos.



El Observatorio Astronómico de Quito estará abierto al público para la observación del eclipse, pero esta se puede hacer desde cualquier lugar, por lo que no es necesario acudir al Observatorio. Esta institución, no obstante, recomienda que la observación se realice utilizando gafas especiales para eclipse, o lentes de soldadura número 14.



Estos son los únicos recomendados para observar directamente al Sol, pero por un período no mayor a 30 segundos, según ha indicado el Observatorio Astronómico de Quito en un comunicado.



Mirar al sol directamente, o con gafas de sol comunes, puede causar daño a la vista. Y en el caso de utilizar un telescopio, estos deben estar equipados con un filtro solar con certificación ISO 12312-2. Apuntar un telescopio sin filtro solar para observar el Sol puede causar daños irreparables a la vista.



La NASA, por su parte, también ha habilitado algunos recursos para la observación de este fenómeno. Está, por ejemplo, la página web para la transmisión de video en vivo del eclipse, y también ha preparado dos aplicativos para darle seguimiento al fenómeno, uno para web y otro que puede ser instalado en computadores.



La NASA también ha habilitado un grupo en Flickr, la web de almacenamiento de fotografías, donde la gente podrá compartir sus fotos del eclipse.

Por su parte, la cadena de noticias CNN también ha habilitado un sitio web desde el que realizará la transmisión en vivo del eclipse, en 360° y en ultra alta definición (4K).