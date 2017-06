videojuegos

Estos son los lanzamientos más esperados para el para el E3 2017

Del sábado 10 al jueves 15 de junio de 2017, la industria de los videojuegos se congregará en un solo lugar. Desde el Convention Center de Los Ángeles se llevará a cabo el E3 2017, la conferencia anual de juegos electrónicos más importante del año.

La Expo de Entretenimiento Electrónico (E3) cumplirá su edición 23 y algunos de los expositores generan expectativa por los títulos que podrían anunciar durante la reunión. Empresas creativas como Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Devolver Digital, PC Gaming Show, Ubisoft, Sony y Nintendo participarán con sus propuestas para ser desarrolladas o juegos que están casi listos para salir al mercado, según menciona el diario Clarín.



La primera conferencia esperada es la de Electronic Arts, que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de junio a las 15:00, hora de Ecuador. Para esta se espera el anuncio de Battlefield 1: In the Name of Tsar, un juego bélico basado en el frente oriental del Ejército Ruso. De igual manera, se espera un avance de lo que traerá el nuevo FIFA 18, así como noticias del lanzamiento de Sims 4 y Sims Mobile.

El domingo 11 de junio de 2017 a las 17:00 será el turno de Microsoft. Se espera que el gigante de la tecnología introduzca Project Scorpio, una versión más potente del Xbox One. En el ámbito de videojuegos, uno de los que generan mayor expectativa es Crackdown 3, que se sitúa en un futuro cercano y su protagonista es un agente dotado de diferentes tecnologías y habilidades especiales.

La conferencia de Bethesda se llevará a cabo el lunes 12 de junio desde las 00:00. Para esta ponencia, se espera un avance de lo que podría ser Fallout 4 VR, un juego de rol que ahora incluirá la experiencia en Realidad Virtual. De igual manera, los rumores en la industria aseguran que podría llegar una nueva entrega de la saga The Elder Scrolls.



Desde las 13:00, el encargado será PC Gaming Show, que incluirá presentaciones de compañías desarrolladoras aliadas como Bohemia Interactive, Cygames, Nexon y Tripwire Interactive. Al momento, PC Gaming Show no ha dado detalles de los nuevos títulos que podrían estar por estrenarse.



A las 16:00 del mismo día, otro grande de la industria hará su participación. Se trata de Ubisoft, que se especula podría dar luces de un nuevo lanzamiento de la saga Assassin’s Creed: Origins. Por otra parte, se esperan mayores detalles sobre el lanzamiento de Far Cry 5, que será lanzado el 27 de febrero de 2018.

Desde el miércoles 14 de junio, a las 21:00, la compañía japonesa Sony hará sus anuncios para el próximo año. Para esta edición del E3 2017, se espera que se den noticias sobre los títulos exclusivos para PlayStation como God Of War 4, Call Of Duty WWII o Destiny 2.

Para cerrar con broche de oro, desde las 12:00, está programada la ponencia de Nintendo, que tras haber sacado pocos meses atrás su nueva consola, el Nintendo Switch, se espera que haga el anuncio del lanzamiento de algunos videojuegos exclusivos para el sistema. ARMS, el juego de lucha que ya ha sido anunciado, es uno de los que generan mayor expectativa. Entre otros de los más esperados se encuentra Super Mario Odyssey.