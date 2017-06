software

¿Qué dispositivos quedan fuera del iOS 11?

Durante la conferencia anual de desarrolladores de Apple, WWDC2017, que tuvo lugar el pasado 6 de junio de 2017, la compañía liderada por Tim Cook anunció la última actualización del sistema operativo para las distintas plataformas móviles. Se trata del iOS 11, que se encuentra disponible para desarrolladores desde ayer

Los cambios incluyen un nuevo centro de control, para facilitar el ingreso a las aplicaciones más usadas de manera personalizada o las mejoras en el comportamiento conceptual de Siri; es decir, el asistente de voz se adaptará a los gustos del usuarios y recomendará contenidos.



Sin embargo, hay malas noticias para aquellos cuyo teléfono celular tiene no cuenta con un procesador de 64 bits. Esto quiere decir que algunas de las versiones anteriores de iPhone y iPad se quedarán sin el soporte de actualización, aunque los usuarios podrán seguir utilizándolos con total normalidad.



Todos los modelos de iPhone anteriores del 5c (incluyendo el 5) quedarán obsoletos para el soporte del nuevo sistema operativo. Esto quiere decir que únicamente los modelos 5S, SE, el 6 Plus, 6S Plus, iPhone 7 y 7 Plus. Así lo informa el portal especializado en tecnología CNET.



De igual manera, todos los iPad anteriores a la cuarta generación quedan descartados para la actualización. Las tabletas que continúan albergando el soporte son el iPad Pro de 12,9 pulgadas de primera generación y segunda generación, el iPad Pro de 9,7 pulgadas, el iPad Pro de 10,5 pulgadas, el iPad de quinta generación, el iPad Air 1 y 2, los iPad Mini 2, 3 y 4 y el iPod Touch de sexta generación.



Entre otras novedades del nuevo sistema operativo de la compañía, el equipo de Apple presentó ARkit, cuya idea es crear experiencias en realidad aumentada para los usuarios, señala el portal Gizmodo.



Por otra parte, se expuso también sobre las nuevas funciones de seguridad, como la función 'no molestar' mientras se conduce, que permite poner en silencio y en reposo el manera automática el dispositivo. De esta forma, las notificaciones se desactivan y el conductor puede mantener su atención en la ruta.