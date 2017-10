videojuegos

Hay juego más allá de las consolas

Si su presupuesto es algo estrecho, pero sus ganas por entrar al mundo de los videojuegos es mucho más grande que cualquier limitante, existen por los menos tres dispositivos de uso cotidiano que pueden darle este pase libre al ‘gaming’. Tabletas, celulares y PC son las opciones con las que los jugadores principiantes pueden iniciarse en este campo.

Una muestra de ello fue el lanzamiento, en este año, de la línea Galaxy S8 y S8+ de Samsung, que entre sus atractivos está el desarrollo de una plataforma de juegos en realidad virtual, por medio de la adquisición de sus gafas especiales para esta tecnología. Entre los títulos que están disponibles en esta plataforma inmersiva están Dreadhalls, Smash Hit, Karts: Sprint, CoLab, y otro centenar de opciones.



De hecho, según el Reporte Global del Mercado de Videojuegos, la industria de videojuegos para ­teléfonos inteligentes y tabletas cerrará un año contable con ganancias por USD 46,1 billones.



Una de las estrategias de este sector no solo ha sido la creación de aplicaciones tan sencillas y populares de jugar como Angry Birds o Minecraft Pocket Edition.



El éxito también se encuentra en el desarrollo de ‘gadgets’ como el Moto Gamepad, una suerte de carcasa con botones de juego a sus costados, o el Sony Remote Play, que consiste en un control similar a los de PlayStation y que se conecta a equipos Sony. Aquí se incluyen, además, las palancas que se fijan a las pantallas de los dispositivos con el fin de que el usuario emule que tiene un ‘joystick’ al estilo de Atari.



En Ecuador, estos dispositivos se pueden adquirir desde los USD 14, para dispositivos con sistemas operativos Android e iOS. Una de las recomendaciones antes de comprarlos es saber el soporte que tienen para los juegos del usuario, ya que, por ejemplo, varios títulos desarrollados para PlayStation no se visualizan correctamente si no se utilizan productos Sony.



En el ámbito de las PC, el universo para los ‘gamers’ es todavía más amplio. En Quito, los equipos más actualizados sobrepasan los USD 650. Al respecto, el jugador y técnico en computadoras para videojuegos Hugo Montenegro recomienda que tanto el procesador como la tarjeta de video sean las más actualizadas, para que las renovaciones de los títulos no requieran cambiar ciertos componentes de la máquina. Montenegro señala, por ejemplo, que varios de los más recientes juegos de Steam tienen como requerimiento mínimo un procesador Inter Core I5, “lo que significa que en un futuro el desarrollador apostará por una mejor gráfica y, por tanto, por equipos más potentes”.



Ahora bien, en cuanto al costo-beneficio de ciertos títulos, para el jugador Guido Nieto, la mejor opción del momento es iniciarse con una tableta. Además de funcional en el día a día, él señala que los costos de los juegos para Android, especialmente, todavía se mantienen por debajo de la media del mercado. “Con la incorporación de un buen control se puede tener la experiencia de una consola”, señala.



En efecto, en tiendas virtuales como Google Play existen títulos que todavía son gratis o a menos de USD 10. Muestra de ello es Asphalt 8: Airborne, que en este año ganó el premio a la excelencia de Android y que se mantiene gratuito.



Así, entre dispositivos móviles y PC, la industria del videojuego se abre campo más allá de las típicas consolas.