Apple lanza iPad compatible con lápiz digital a precio reducido para escuelas

La compañía tecnológica Apple presentó este 27 de marzo de 2018 una nueva tableta iPad compatible con lápices digitales y que estará disponible a precio reducido para escuelas y estudiantes, con la que busca plantar cara a sus rivales en el mercado educativo.

En un evento celebrado en Chicago, la firma radicada en Cupertino (California, EE.UU.) desgranó que ha actualizado su modelo de 9,7 pulgadas con un sensor táctil de más resolución, lo que permite el uso del Apple Pencil, dirigido inicialmente al iPad Pro, y el lápiz de un tercero, Crayon, de la marca Logitech.



En una nota de prensa, Apple indicó que la tableta estará a la venta a partir de 349 euros y el lápiz de la firma tiene un precio de 99 euros, aunque los centros educativos podrán comprar el iPad y el Apple Pencil con un descuento, que no especificó.



Apple, que no realizaba un evento dirigido al ámbito educativo desde 2012, indicó en EE.UU. que el dispositivo tendrá un precio de USD 329 para el público general y de USD 299 para las escuelas, mientras que el lápiz nativo baja de USD 99 a 89.



El nuevo producto se puede encargar hoy y empezará a llegar a los clientes y las tiendas más adelante esta misma semana en más de 25 países y regiones, entre ellos España y EE.UU., aunque todavía no lo hará en Latinoamérica.



El vicepresidente de Marketing de Productos de Apple, Greg Joswiak, explicó que la tableta tiene la potencia del chip A10 Fusion, una pantalla Retina de gran tamaño, cámaras avanzadas y sensores "que permiten experiencias increíbles de realidad aumentada que directamente son imposibles con otros dispositivos".



El software también fue destacado en la presentación, donde el máximo responsable de Apple, Tim Cook, situó a la firma en la "intersección de la tecnología y las artes liberales", lo que le permite "amplificar la creatividad" mediante sus productos.



Entre otras aplicaciones, la compañía de la manzana presentó Froggipedia, que permite a los estudiantes diseccionar ranas mediante la tecnología de realidad aumentada utilizando un Apple Pencil y sin necesidad de utilizar a los animales.



Con Apple School Manager, el profesor puede gestionar en clase los iPads, que estarán abiertos a múltiples usuarios; mientras que con Classroom puede controlar los dispositivos remotamente, observar lo que hacen los alumnos en pantalla o retransmitirlo en Apple TV.



Schoolwork, basada en la nube y gratuita, tiene por objeto mostrar a los maestros el progreso de sus estudiantes, una información que los responsables de Apple señalaron permanecerá "privada", sin acceso para otras personas o para la propia firma.



Asimismo, Apple actualizó su colección iWork con nuevas versiones de sus aplicaciones Pages, Numbers y Keynote para que sean compatibles con el lápiz nativo de la compañía, y añadió la herramienta Smart Anotation a Pages para que sus usuarios hagan anotaciones, como correcciones en un trabajo.



Con esta presentación, que tuvo lugar en una escuela, Apple busca comer terreno en el mercado educativo a su rival Google, cuyo Chromebook está cada vez más implantado en las aulas de EE.UU., y también a Microsoft, que cuenta con millones de usuarios.

