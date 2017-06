tecnología

¿Qué tan nuevo es lo nuevo de Apple?

La conferencia de desarrolladores de Apple, que la compañía desarrolla anualmente, es el espacio para conocer las últimas novedades en lo que respecta al entorno de desarrollo y programación de aplicaciones.

No obstante, Apple suele aprovechar la oportunidad para mostrar también sus novedades más tangibles. Este 5 de junio de 2017, Apple en efecto mostró las últimas novedades con respecto al hardware y también nuevos productos.



Pero, ¿qué tan nuevos son estos productos? A continuación, una comparación de las últimas novedades de Apple con respecto a lo que ya ofrece actualmente la compañía en el mercado mundial.

Homepod

Aunque Apple se caracterizó durante años en establecer la vanguardia y ser la primera en lanzar productos innovadores, en este rubro está llegando tarde a la carrera. En el ámbito de los parlantes inteligentes, ya hay dos competidores fuertes: Amazon Echo y Google Home. Estos dos último parlantes están preparados para trabajar con asistentes virtuales: Amazon Alexa y Google Assistant.



La promesa de Apple con su nuevo parlante se basa en que ofrece gran calidad de sonido con respecto a sus competidores, y también se integra con Siri, el asistente virtual de Apple, y Apple Music, el servicio de ‘streaming’ y descarga de música bajo mecánica de pago de una suscripción mensual de la compañía.



Aunque HomePod sí es un nuevo dispositivo de Apple, no es algo que no se haya visto ya en el mercado mundial. La oferta de Apple es un dispositivo de alta tecnología: 7 twetters, 1 subwoofer, 6 micrófonos y un procesador A8 para el trabajo de interacción entre los usuarios y Siri para dar órdenes al parlante.



Pero su funcionalidad es algo que, por una parte ya existe, y, por otra, quien tenga un iPhone y un parlante bluetooth puede tranquilamente usar Siri y Apple Music desde el teléfono para transmitir la música.



El dispositivo ofrece también algunas funciones de interacción útiles para control de dispositivos inteligentes en el hogar, con conectores, ventiladores o sensores que hayan implementado las funcionalidades ofrecidas en el paquete de desarrollo Apple HomeKit. Algo que, supuestamente, también se puede hacer desde el Apple TV.

Ahora, aquí vale hacer una aclaración: HomePod no es un parlante, es un asistente de hogar con un muy buen parlante. Se puede conectar a Apple Music, pero no es un dispositivo portátil, sino un aparato para el hogar. No tiene batería, por lo que debe pasar conectado siempre. No tiene conectividad bluetooth; funciona por WiFi mediante el estándar AirPlay 2 de Apple.



Y, por último, las funcionalidades de Siri están habilitadas únicamente en inglés. Probablemente en un futuro Apple habilite las funciones de Siri en español… pero la misma deuda está pendiente para el uso de Siri en el Apple TV de cuarta generación, que tiene muchas funcionalidades, pero pocas de esas en español.

iPad Pro

La nueva iPad Pro viene con un nuevo tamaño, pero son pocas las cosas que cambian por adentro. La tableta viene con un mejor procesador, el A10X Fusion, frente al Apple A9X que utilizan los iPad Pro actuales.



El almacenamiento interno también se ve mejorado: mientras que los iPad Pro actuales vienen con espacio de almacenamiento de 32, 128 y 256 Gb, el nuevo iPad Pro viene con espacio de 64, 256 o 512 Gb.



La cámara de fotos del nuevo Pro es de 12 megapixeles, igual a la del iPad Pro de 9,7 y superior a la del Pro de 12,9, que tiene una cámara de 8 megapixeles. Esta cámara permite grabar video a 2160p a 30 cuadros por segundo y tomar fotos en 4K de hasta 8 megapixeles. Esta es una característica tanto del viejo iPad Pro como del nuevo iPad Pro.

La cámara secundaria, la frontal, sí tiene diferencia entre ambos dispositivos. En el Pro de 9,7 pulgadas, esta es de 5 megapixeles, mientras que en el Pro de 10,5 es de 7 megapixeles. ¿El resultado? Mejores ‘selfies’ y ‘velfies’ (‘selfies’ en video).



El aumento del tamaño de la pantalla implica también un aumento en la resolución: en el Pro de 9,7 pulgadas, la resolución es de 1526 x 2048 pixeles, con una densidad de 264 puntos por pulgada. El Pro de 10,5 pulgadas tiene una resolución de 1668 x 2224 pixeles, con una densidad de 264 pixeles por pulgada).



En resumen: el nuevo iPad Pro trae una leve mejora en la resolución de pantalla, un mejor procesador y una mejor cámara frontal. Por el resto, las características son prácticamente las mismas que las iPad Pro que ya se venden actualmente.

iMac Pro

La iMac Pro podría tranquilamente ser la asesina de la Mac Pro. Al menos en lo que respecta a sus características. Vamos primero con las características de la Mac. Al interior esta computadora tiene un prodcesador Intel Xeon E5 de 6 u 8 núcleos, dependiendo del modelo, y una memoria Ram de 16 Gb, que puede ampliarse hasta a 64 Gb.



Para el manejo gráfico, la Mac pro tiene dos procesadores gráficos AMD FirePro de 3 o 6 Gb cada uno. La máquina no tiene un monitor, pero puede conectarse a 3 monitores de resolución 5K de forma simultánea.



Para el almacenamiento, esta computadora cuenta por defecto con una memoria de estado sólido de 256 Gb, pero puede solicitarse memoria de 512 Gb o de 1 Tb. La computadora cuenta con 3 puertos USB, 6 puertos Thunderbolt, 2 puertos de conexión Ethernet y un puerto HDMI.

La iMac Pro es superior en todo sentido. La pantalla del computador una Retina Display de 5K, con 27 pulgadas de diagonal, que brinda una resolución de 5120 x 2880 pixeles. Sus procesadores den de última generación y pueden tenero 8, 10 o 18 núcleos para trabajar en simultáneo. Para el despliegue gráfico, este computador tiene un procesador con 8 Gb dedicados.



La memoria Ram es de 32 Gb, y el almacenamiento también es de estado sólido de 1 Tb, y en lo que respecta a los puertos, esta máquina tiene una ranura para tarjetas de almacenamiento SD, un Ethernet, 4 USB y 4 Thunderbolt, por medio de los cuales se puede conectar a otros monitores de ultra alta resolución.

En definitiva, la iMac Pro es una computadora muy superior a la Mac Pro. Pero su superioridad también se refleja en su precio. Mientras que la Mac Pro tiene un costo de USD 2 999 en su configuración menos costosa, mientras que las iMac Pro tendrá un costo de USD 4 999 en el mercado estadounidense. Punto para la Mac Pro.