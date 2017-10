seguridad

Antivirus Kaspersky fue utilizado para obtener secretos de EE.UU., según el Wall Street Journal

Las autoridades rusas usaron el programa antivirus de la firma Kaspersky para piratear computadoras en todo el mundo y obtener información secreta de Estados Unidos, reveló este miércoles 11 de octubre de 2017 The Wall Street Journal.

Según fuentes oficiales no identificadas que conocen estas maniobras, una modificación en ese popular programa antivirus estaba buscando documentos que tenían leyendas como "top secret" y que podrían contener información confidencial del Gobierno.



De acuerdo con el diario, las fuentes creen que solo pudo hacerse esa modificación con el conocimiento de la compañía, Kaspersky Lab, que tiene su sede en Moscú, por lo que piensan que el programa se ha convertido en una "herramienta" de espionaje para el Gobierno ruso.



La semana pasada el Journal informó de que en 2015 piratas cibernéticos rusos usaron software de Kaspersky para acceder al ordenador personal de un contratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que había sacado material de su computadora oficial.



Pero, según el diario, el uso de ese antivirus va más allá de esa ocasión única, y se ha utilizado de una forma más extensa y generalizada alrededor del mundo.



"De ninguna forma, de acuerdo con lo que estaba haciendo ese programa, que Kaspersky no supiera de ello", afirmó un exfuncionario estadounidense no identificado que conoció en 2015 cómo ese programa se utilizaba para buscar secretos estadounidenses.



El diario sostiene que se desconoce cuántas computadoras o funcionarios públicos pueden haberse convertido en objetivo de estas acciones y el tipo de información que puede haber sido pirateada.



De hecho, desde que se descubrió el caso de 2015 las autoridades han venido trabajando para reunir evidencias, incluso realizando pruebas con ese antivirus para que el programa creyera que estaba consiguiendo información secreta de cualquier computadora.



Según el Journal, Israel alertó de estas posibles maniobras a las autoridades estadounidenses después de que los servicios de inteligencia israelíes penetraran en las redes de Kaspersky en 2014, de acuerdo con las mismas fuentes.



El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. decidió el mes pasado prohibir a todas las oficinas federales que usen los servicios de Kaspersky, que se estaban utilizando hasta entonces en 22 dependencias del Gobierno, recuerda el diario.