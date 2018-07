tecnología

‘La adopción de 4K ha sido muy rápida’

Katsunari Matsuoka es el presidente de la división de Soluciones Profesionales de Sony para Latinoamérica. Anteriormente fue Vicepresidente de Sony México.

En Ecuador Matsuoka visitó el país para la firma de un convenio con la Universidad San Francisco de Quito, para proveer de tecnología de video en Ultra Alta Definición (4K) para los proyectos académicos de la institución.



¿Qué es la tecnología 4K?



Los cambios de la industria se han dado desde la Definición Estándar (SD) hacia la Alta definición (HD), y posteriormente hacia la Ultra Alta Definición (4K).



Se trata de un paso evolutivo principalmente en lo que respecta a las exigencias de los consumidores, que buscan más calidad y mayor resolución en la imagen.



Como fabricantes, tenemos opciones para proveer varias tecnologías a nuestros consumidores. Y ahora el siguiente salto evolutivo esté en el paso de 4K a 8K.



¿Cuáles han sido los pasos necesarios para lograr esta evolución?



Creo que depende de la aplicación de esta tecnología. En la industria, el desarrollo de la infraestructura ha sido clave. En el cine, se utilizaba cinta magnética de 16 milímetros y hoy se usa cámaras 4K en formato digital. No obstante, la infraestructura para el soporte de 4K no es global todavía, se está trabajando aún en ello.



Sony también trabaja en la industria médica, en la que antes se utilizaban cámaras de definición estándar y ahora se utilizan cámaras 4K, para tener mayor detalle, por ejemplo, durante las intervenciones quirúrgicas.



¿El 4K se convierte en el rermplazo del HD?



Nuestro desarrollo ahora es 100% hacia el 4K. Tenemos ya tecnología HD y también el flujo de trabajo, y ahora estamos trabajando basados en un flujo de tecnologías para habilitar el 4K. Grabar en 4K permite imágenes más anchas, las cuales se pueden recortar y optimizar para calidades menores. Así, es posible registrar video en 4K y proyectarlo en ese formato, pero también en formatos más pequeños, como el HD.



En la línea de producción de 4K, además de televisores y cámaras, ¿qué otra infraestructura es necesaria para una línea de transmisión completa?



Creo que tenemos, en este caso, que hablar de soluciones de punta a punta. Sony no provee todos los productos de esta línea, pero sí estamos trabajando con nuestros asociados para completar esta línea. Trabajamos con terceros para completar este flujo de transmisión.



¿Es igual para todos los consumidores?



También depende de los consumidores, lo que ellos buscan también varía. Tras escuchar las demandas de los consumidores, nosotros nos podemos enfocar en entregar y desplegar tecnología de acuerdo con estas demandas.



¿Qué tan rápida ha sido la adopción de 4K en América Latina?



Muy rápida. Las cadenas de televisión más grandes de Latinoamérica están trasmitiendo al mismo tiempo en Estados Unidos y en Europa, y ellos están adaptando la tecnología 4K a sus transmisiones. Hace 6 o 7 años ellos comenzaron con la adquisición de equipos y progresivamente otras cadenas de televisión han comenzado también con la implementación de este tipo de tecnología, por lo que ahora están en capacidad de captar y transmitir video en Ultra Alta Definición.



¿Y la adopción de los consumidores?



Considero que buscan calidad, y hay una tendencia a buscar televisores no solo por la resolución 4K, sino también por su capacidad de desplegar imágenes de Alto Rango Dinámico (HDR), que permite desplegar colores más brillantes. Es algo completamente diferente al HD.



¿Cómo es diferente?



No solo se trata de resolución, sino de la reproducción de color, y esto se ha convertido en otro de los beneficios de esta tecnología para los consumidores.



¿Qué tan lejos estamos de llegar al 8K?



En Japón y Corea está llegando ya esta nueva resolución. Me parece que dentro de 1 o dos años será ya un estándar en esos países, ya sea por transmisión de señal de video por cable o por vía satelital.