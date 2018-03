Adam Levine, vocalista de la banda, se llevó la ovación del público y reconoció la buena vibra de los ecuatorianos, asegurando que no será la última vez que visitará el país.

La agrupación Draco and the Zodiac de Ecuador fue la encargada de abrir el concierto.

La banda inició su repertorio con éxitos como Moves like Jagger, This Love y Harder to Breath, un paseo por las canciones que hicieron famosa a la banda.