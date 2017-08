Conozca los puntajes históricos para acceder a las carreras universitarias

Diego Bravo C. (I)

Desde este lunes 7 de agosto del 2017 comienza el proceso de aceptación o rechazo de cupos para acceder a las universidades públicas del país. Según el cronograma de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), este finalizará el jueves 10 de agosto.

Si el postulante no acepta la plaza asignada, en los días indicados, el sistema lo asumirá como rechazado. En cambio, una vez que la haya aceptado, deberá ponerse en contacto con la institución en la cual la obtuvo para comenzar el trámite de matrícula. Luego de la primera etapa de postulación, si el joven no tiene un cupo habrá una nueva oportunidad.



La asignación de plazas se realizará por méritos. Es decir, no se tomará en cuenta un puntaje mínimo y accederán quienes obtengan las calificaciones más altas en el examen Ser Bachiller. El otorgamiento se realizará dependiendo de las cinco opciones planteadas por los postulantes en orden de prioridad.



Actualmente, la Senescyt indicó que existen 2 804 carreras para elegir en los centros superiores del país.



A continuación, revise la tabla histórica (desde febrero 2012 hasta julio 2016) de puntajes con los que los postulantes accedieron a las carreras demandadas en las universidades del país: