Zlatan Ibrahimovic: 'Si quiero estar en el Mundial, ahí estaré'

El astro del fútbol Zlatan Ibrahimovic aseguró hoy, lunes 9 de abril del 2018, que su presencia en el Mundial de Rusia sólo depende de sí mismo, después de que surgiera un posible conflicto de intereses por el hecho de que el sueco sea imagen de una casa de apuestas.

"La FIFA no puede evitar que yo esté en el Mundial. Si quiero estar, ahí estaré", señaló Ibrahimovic en una entrevista emitida hoy por la cadena Eurosport.



Ibrahimovic, de 36 años, tiene un contrato publicitario con la casa de apuestas Bethard.



Según el Código de Ética de la federación internacional (regla 25), los jugadores no pueden tener ninguna relación con este tipo de empresas.



Bethard aseguró la semana pasada que no habría problemas en rescindir el contrato si Ibrahimovic quiere disputar el Mundial con la selección sueca.



"Si Zlatan quiere jugar el Mundial, nuestros principales propietarios darían por concluido el contrato", indicó un portavoz de la empresa al diario sueco "Aftonbladet".



El delantero de Los Angeles Galaxy está oficialmente retirado de la selección sueca, pero en los últimos meses dio a entender que podría cambiar su pensamiento. "Si quiero jugar, jugaré. No es una decisión de FIFA, se trata únicamente de si yo quiero jugar", dijo a Eurosport.



Ibrahimovic, uno de los futbolistas más talentosos de la generación actual, se rompió hace un año el ligamento cruzado de la rodilla y dejó recientemente el Manchester United para fichar por los Galaxy.



En su debut con el equipo angelino, anotó un doblete. El delantero jugó su último partido con la selección sueca en la Eurocopa de 2016.



El actual seleccionador de su país, Janne Andersson, aseguró tras los últimos amistosos que no tiene contacto con Ibrahimovic. Suecia está encuadrada junto a Alemania, México y Corea del Sur en el Grupo F del Mundial de Rusia. El torneo se disputará del 14 de junio al 15 de julio.