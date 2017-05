El astro sueco Zlatan Ibrahimovic fue operado con éxito en Estados Unidos y podrá recuperarse por completo de su grave lesión de rodilla, según aseguró su agente Mino Raiola.

En un comunicado del que se hacen eco los medios ingleses, Raiola descartó la posibilidad de que el delantero del Manchester United se retire como consecuencia de la lesión en los ligamentos de la rodilla que sufrió el 20 de abril en el partido de cuartos de final de la Liga Europa de fútbol ante el Anderlecht.



"Se recuperará por completo", fue citado por la BBC Raiola, que aseguró que no se trata de una lesión que ponga en riesgo la carrera del futbolista de 35 años. Ibrahimovic, que marcó esta temporada 28 goles para los 'Red Devils', aún debe renovar su contrato con el Manchester United.



El vínculo de un año vence al final de la temporada, lo que desató especulaciones sobre la posibilidad de que el sueco no continúe su carrera. Sin embargo, el delantero ya había asegurado días atrás que la lesión no iba a poner fin a su trayectoria.



"Voy a superar esto como todo lo demás y volveré incluso más fuerte", indicó entonces el futbolista en las redes sociales. "Una cosa está clara: yo decidiré cuándo parar. Darse por vencido no es ninguna opción".



Ibrahimovic se lesionó traer caer mal luego de un salto. El United confirmó que el sueco sufre una lesión en los ligamentos de la rodilla, aunque aún se desconoce el diagnóstico definitivo.