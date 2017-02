Zidane visita por primera vez el campo donde debutó como jugador

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se estrenará este miércoles, 22 de febrero del 2017, como técnico en Mestalla, el estadio en el que el 25 de agosto de 2001 debutó como jugador y del que le quedó grabado el ambiente de presión que ejerce la afición del Valencia.

Un empate a dos en la última visita del Real Madrid a Mestalla le costó el puesto a Rafa Benítez. Era la primera jornada de 2016 y la plantilla del equipo blanco estaba cansada de los métodos del técnico español. Deseaba un cambio y la ilusión la recuperó con Zinedine Zidane.



El Real Madrid no ha vuelto desde entonces a la ciudad del Turia. Y lo hará liderado por 'Zizou', que recuerda su debut como jugador en ese estadio.



"Mi llegada a España fue con un partido complicado y difícil, como me gustaban, un partido duro con gente que te aprieta en la grada. En motivación es muy bueno para el equipo local, pero también para el que va a jugar el partido de fuera", relató.



"Ambientes así viví también en Italia en momentos críticos, en Florencia con la Juventus era peor. Me gustan esos ambientes. Hay seguridad en el campo para los jugadores, es un partido de fútbol, y sabemos la dificultad que tiene", añadió destacando lo que le espera al Real Madrid en Mestalla.



En 2001, en el primer partido de la temporada, el Real Madrid perdió 1-0 en Mestalla con un tanto de Miguel Ángel Angulo a los siete minutos, en una Liga que acabó ganando el Valencia.



El Real Madrid formó, en aquella ocasión, con Iker Casillas, Míchel Salgado, Hierro, Karanka, Roberto Carlos, Makelele, Flavio Concienciao, Figo, Zidane, Raúl y Morientes. En la segunda mitad entraron José María Gutiérrez Guti, Geremi y Savio.