Yosneidi Zambrano, una mundialista ahora en Ñañas

Se llama Yosneidi Zambrano, un nombre muy difícil de pronunciar, pero es una jugadora muy fácil de identificar. Un gol y una asistencia suya, permitieron a Ñañas derrotar 2-0 a LDU-Amateur y colocar a su equipo a un punto de la clasificación al cuadrangular final del Campeonato Nacional de fútbol femenino.

“Me encanta la alegría que genera el fútbol, la adrenalina de tener el balón en los pies”, dijo la menuda jugadora, oriunda de Lara, un departamento importante en el ámbito futbolístico, en Venezuela.



“Tenía 4 años cuando tuve mi primer contacto con un balón de fútbol, me regaló mi papá. Jugaba con mis hermanos en la calle, pero había chicos que no me dejaban hacerlo porque era niña”.



Técnicamente es muy bien dotada. Es de mediana estatura y muy rápida para los contragolpes. Le gusta jugar muy pegada a la línea de banda, esquivando rivales y levantando centros. “Practico mucho en los entrenamientos, hay que tener exactitud para que tus compañeras puedan anotar”, dijo la jugadora de 20 años.



Precisamente, el segundo gol de Ñañas, el viernes 15 de diciembre del 2017 fue así en la Casa de la Selección. Tomó el balón, esquivó rivales y lo envió a media altura para que Dennis Alomía convierta el segundo tanto.



Antes, ella abrió el marcador con un remate que no le dio opción a la guardameta rival.



“En el fútbol debes aprovechar esas oportunidades”, dijo con un sonrisa en los labios que dejó mirar su brackets.

Su club en Venezuela es Deportivo Lara, donde le ha permitido mostrarse a nivel nacional. Formó parte de las selecciones nacionales de su país. Fue campeona con la Sub 17 en el Sudamericano de la categoría y con la Sub 20 jugó el Mundial. “No nos fue tan bien, llegamos al cuarto lugar”.



Aguarda el llamado de su selección para jugar la Copa América, que se realizará en el 2018. “Quiero jugar otro Mundial”.



Precisamente un directivo de Deportivo Lara le abrió la puerta para que pueda llegar al fútbol ecuatoriano. “El nivel de las jugadoras es muy bueno, pero igual que allá, el fútbol femenino necesita respaldo”.



Espera que hoy Ñañas pueda lograr la clasificación al cuadrangular final. “Es un club que está haciendo muy bien las cosas, hace tres meses que llegué al equipo y me gusta mucho el grupo”.



Ñañas, que debuta en la Serie A, se mide hoy con Espe a las 12:00, en la Casa de la Selección. Antes, Universidad San Francisco de Quito juega con Liga Deportiva Universitaria Amateur. Los dos primeros de la llave se clasifican.