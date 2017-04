El West Ham y el Everton no se hicieron daño y empataron a ceros

El Middlesbrough sufrió un duro correctivo este sábado 22 de abril de 2017 en Bournemouth (4-0) y se hundió un poco más en la Premier League, en una jornada en la que el West Ham y el Everton no se hicieron daño (0-0) y el Hull y el Swansea ganaron sus partidos sobre Watford y Stoke, respectivamente.

El Boro, que no ha ganado un partido en lo que llevamos de año, fue goleado en Dean Court ante un inspirado Bournemouth y se quedó a nueve puntos de la salvación en la tabla, a falta de sólo cinco partidos.



Los tantos de King (m.2), Afobé (m.16), Pugh (m.65) y Daniels (m.70) infligieron una dura derrota al equipo de Steve Agnew, que ya tiene pie y medio en la Championship.



Sus rivales por la permanencia no fallaron, y Swansea City y Hull City se impusieron a Stoke City y Watford, respectivamente, para seguir en la pelea por la salvación.



Los Swans doblegaron, no sin problemas, a un Stoke (2-0), que incluso falló un penalti. Fernando Llorente (m.10) adelantó a los galeses, antes de que Arnautovic marrara un penal que hubiera igualado el encuentro.



El centrocampista inglés Tom Carroll, a falta de 20 minutos para el final, subió el definitivo 2-0 al luminoso, que deja a los de Paul Clement a dos puntos de la salvación, que la marca el Hull.



Precisamente los Tigers se impusieron este sábado en el KCOM Stadium al Watford por 2-0, gracias a los tantos de Markovic (m.62) y Clucas (m.71). Los pupilos de Marco Silva, que siguen intratables en casa, no acusaron la tempranera expulsión de Niasse y se mantienen en decimoséptima posición de la tabla.



En el encuentro, a priori, más destacado de la jornada sabatina, el West Ham y el Everton no se hicieron daño en el Estadio Olímpico de Londres y no pasaron del 0-0, que no contenta a ninguno de los dos.



El fin de semana de fútbol en Inglaterra, marcado por la disputa de las semifinales de la Copa (FA Cup), se completa el domingo 23 de abril con dos partidos: Burnley-Manchester United (14:15 GMT) y Liverpool-Crystal Palace