Wayne Shaw, el golero del Sutton que llama la atención en la Copa inglesa 

Wayne Shaw llama la atención en el mundo del fútbol porque a sus 45 años y con 115 kilos de peso es parte del plantel de futbolistas del Sutton United, equipo de quinta división que se enfrentará al poderoso Arsenal en la Copa inglesa de fútbol.

Este curioso guardameta utiliza el número 29 y tiene 45 años según la breve ficha que de él se despliega en el portal www.transfermarkt.es en el que existe una base con los datos de los futbolistas en el mundo.



Según reportes de prensa sobre él, como el de futbol.as.com, su peso es de 115 kilos. Otros medios incluso mencionan que pesa 120. En la página oficial del Sutton United se resalta su experiencia y que ha tenido 31 apariciones con el club. El golero titular es Ross Worner.

La agencia EFE menciona que el Sutton United, de la National League, eliminó al Leeds United en la ronda previa y que recibirá en el estadio de Garden Green Lane al todopoderoso Arsenal, 12 veces ganador de la competición.



Conocido como 'The Us' o 'The Amber and Chocolates', Sutton superó en la competición a los clubes Wimbledon, Cheltenham Town, Dartford y Forest Green.



El Lincoln, el otro equipo de quinta división que se mantiene en competencia visitará al Burnley.