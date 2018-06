Video viral que muestra la lección de civismo y disciplina del público japonés tras el partido con Colombia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección de Japón dio una de las mayores sorpresas durante la primera fecha del Mundial de Rusia 2018. Triunfó 2 a 1 ante el conjunto de Colombia -lleno de estrellas- y dejó una gran impresión por su juego, además de ser uno de los líderes del Grupo H.

Pero no fue lo único que pudo verse durante el encuentro disputado en Mordovia Arena en Saransk. No. Al finalizar el juego, un simpatizante colombiano comenzó a felicitar al público japonés, quienes muy educadamente respondían a las palabras del hincha latinoamericano con un "muchas gracias" defectuoso.



Sin embargo, de inmediato el colombiano percibió que sus interlocutores no estaban festejando como haría cualquier fanático del fútbol, mucho más en un mundial. Por el contrario, estaban limpiando las gradas del estadio. Sí, como puede verse en el video viral, el público japonés comenzó a depositar todos sus desechos en bolsas de residuos azules sin que nadie se lo pidiera.

Festejo de los japoneses tras el triunfo de su selección a Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Foto: EFE



¡Los japoneses limpiaban su propia basura! El hincha que narra la historia se sorprende una vez más: "Miren lo que están haciendo los japoneses porque ganaron, pero miren lo que están haciendo. Miren todos recogiendo la basura los japoneses. Esto es una cosa increíble. Y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden es lo que los hace a ellos mejor".



"Esta es la enseñanza para nuestra vida. La enseñanza. Ahí están los japoneses, lo que son como personas… y por eso ganan", remata el hombre cuyo nombre es desconocido. Sobre el final, reprocha a José Pekerman, entrenador de la Selección Colombia, la falta de "actitud", quien deberá exigirles a los jugadores "ganas y disciplina".