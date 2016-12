El video entró al fútbol, pero no borró la polémica

La tecnología en el fútbol vivió un momento histórico en la ciudad japonesa de Osaka, ayer 14 de diciembre del 2016, cuando el árbitro de la semifinal del Mundial de Clubes, entre Atlético Nacional (Colombia) y Kashi­ma Antlers cobró un penal con la ayuda de su asistente de video.

Fue la primera pena máxima señalada de esta forma en un torneo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), confirmó la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de velar por las reglas del juego.



La novedad, sin embargo, aterrizó con mucha polémica, pues instantes antes de que el jugador del Kashima, Daigo Nishi, fuera derribado por Orlando Berrío, el nipón estaba en una posición aparente de fuera de juego.



En el momento de la jugada, el árbitro principal del encuentro, Viktor Kassai, dejó seguir el juego al no haber visto la infracción. El árbitro de video, que veía el encuentro en una sala del estadio, se percató de un posible penal al ver una repetición y alertó a Kassai.



El húngaro paró entonces la semifinal y vio repetida la jugada en un monitor colocado a unos metros del césped. No tuvo dudas: señaló penal y el conjunto nipón lo transformó por medio de Shoma Doi para colocar el 1-0 en el minuto 33. El partido acabó 3-0.



“En el incidente que se ha producido, la comunicación entre el árbitro y el árbitro asistente de video ha sido totalmente clara, la tecnología ha funcionado bien”, celebró el director de arbitraje de la FIFA, el excolegiado Massimo Busacca, en un comunicado del ente rector del fútbol mundial.



La FIFA explicó en su comunicado que Kassai acertó al no señalar fuera de juego del jugador que finalmente fue derribado. “El fuera de juego nunca se había producido porque el jugador no había estado nunca en disposición de disputarle el balón al rival”, zanjó el ente rector. El DT de Atlético Nacional, Reinaldo Rueda, negó que esa decisión fuera determinante en el resultado.



¿Cuál fue la novedad en el juego de ayer? La última novedad tecnológica es el asistente de video. Este sistema sigue los encuentros por televisión y tiene la potestad de dar aviso al juez principal en caso de un fallo decisivo que considere equivocado.



También es conocida como ‘Instant Replay’, que la FIFA propuso que se la aplique en seis ligas del mundo (torneos de segunda división), como las de Alemania, MLS de Estados Unidos, Holanda, Portugal y Australia.



El árbitro asistente, que se encuentra en una cabina con pantallas, solo puede interceder en jugadas decisivas como penales, tarjetas rojas o casos de confusión de identidad de un jugador.



Sin embargo, la decisión final seguirá estando a cargo del árbitro principal del cotejo. La introducción experimental del asistente de video fue decidida en marzo pasado por la Comisión Internacional de la Federación de Fútbol ( IFAB).



El Mundial de Clubes supuso su debut oficial en un torneo de la FIFA. El uso de esta novedad se suma a la tecnología de video que ya se aplica en algunas competiciones del fútbol para determinar si el balón traspasó la línea de gol.



Paso 1

El jugador ­Orlando Berrío, del Atlético, traba a Daigo Nashi, de Kashima.



Paso 2

El asistente de línea no informa al árbitro principal sobre la jugada, que era penal.



Paso 3

​Tres árbitros asistentes de video informan por auriculares al juez principal.

Paso 4

​Tras recibir la alerta, el árbitro Viktor Kassai acude a ver el video y decreta penal.



Paso 5

El árbitro pide que se cobre el penal, que ayer lo anotó Shoma Doi, del Kashima.