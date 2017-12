Los 'trapos sucios' del vestuario del PSG, al descubierto en un libro

La falta de sintonía entre Unai Emery y sus jugadores y el cambio de relaciones de poder en el vestuario parisino por la llegada del brasileño Neymar son dos de las controversias que aborda el libro publicado en Francia "PSG, la remontada no sucederá de nuevo".

La obra, difundida por la editorial Marabout y firmada por los periodistas de 'lÉquipe' especializados en el PSG Damien Degorre y Arnaud Hermant, bucea en los intestinos del club adquirido por los cataríes en 2011 y se explaya en varias de las polémicas que le han salpicado, algunas de conocimiento público y otras menos divulgadas.



La histórica remontada en los octavos de final de la Champions League de la pasada temporada, cuando el FC Barcelona eliminó al PSG después de dar la vuelta un 4-0 adverso con un 6-1, ocupa un espacio central, así como el fichaje de Neymar, comprado al propio Barça por la suma récord de USD 224 millones.



Hermant, uno de los autores, reveló a EFE que la llegada este verano de Neymar y de su compatriota Dani Alves, procedente de la Juventus de Turín, ha creado suspicacias entre el contingente latino de habla española.



"Actualmente, aunque no se pueda hablar de clanes, sí que es cierto que existe la parte de los brasileños y la otra del resto de sudamericanos", entre los que están el uruguayo Edinson Cavani y los argentinos Javier Pastore y Ángel di María.



"No les ha agradado que Neymar y Alves se comporten como jefes sin tener en cuenta los que estaban en el club antes que ellos. Las relaciones son cordiales, pero no de amistad", constató el periodista.



El vínculo de Emery con sus jugadores también está en tela de juicio en el libro, en el que se comenta que las largas sesiones de vídeo que promueve el entrenador español aburren a la mayoría.

Hermant contó que la relación del vasco con su capitán, el brasileño Thiago Silva es "fría" desde que se consumó el pasado marzo la remontada del Bara.



En la contratación récord de Neymar se habla de tres figuras clave: el brasileño Maxwell -que se retiró en el PSG el pasado junio-; el representante de jugadores israelí Pini Zahavi; y el director deportivo del club, el portugués Antero Henrique.



La obra desvela que el PSG aún no disfruta de ningún porcentaje de los cotizados derechos de imagen personales de Neymar, a pesar del alto desembolso que hizo para contratarlo y el elevado salario que le pagan (30 millones de euros netos por año).

Los autores ponen como ejemplo el proceder del Real Madrid, que se queda con el 50 % de los derechos de imagen de sus jugadores.