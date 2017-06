Verdasco, a tercera ronda de Roland Garros por novena vez

El español Fernando Verdasco logró hoy, 1 de junio del 2017, por novena vez en su carrera, la clasificación para la tercera ronda de Roland Garros, tras derrotar al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-3 en 3 horas y 29 minutos.

Verdasco peleará por lograr sus sextos octavos de final contra el uruguayo Pablo Cuevas, verdugo del argentino Nicolás Kicker por 6-4, 6-4 y 6-4.



Será el tercer duelo entre ambos, siempre sobre arcilla, con dos victorias para el uruguayo. El español aseguró que jugó con problemas estomacales el primer set, sin que supiera el motivo de los mismos.



"Pese a esos problemas intenté todo el rato jugar lo mejor que pude (...) He tenido que ir al baño después del segundo set. Todo el segundo set me he encontrado francamente mal, tenía las pierna paralizadas", comentó.



Verdasco afirmó que "es siempre duro jugar contra un tenista local que tiene el apoyo de la gente". Sobre Cuevas, el español aseguró que se espera "un partido duro" porque el uruguayo "ha estado jugando muy bien en las últimas semanas" y "es uno de los jugadores más duros en tierra batida".



"Espero no tener los problemas de hoy, porque necesitaré estar al 100 % para tener oportunidades", señaló. "Cuevas y yo nos conocemos bastante bien, hemos jugado varias veces y él conoce mis puntos débiles y yo los suyos", agregó.